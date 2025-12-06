يواجه الزمالك أزمة جديدة بعدما تحرك محمود بنتايك لاعب الفريق في إجراءات فسخ العقد من طرف واحد، نتيجة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة مع الفريق.

طلب بنتايك من خلال محاميه تطبيق المادة 14 مقرر من لائحة شئون وانتقالات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي التي تمنح اللاعب الحق في فسخ العقد من طرف واحد في حالة عدم الحصول على راتبه لمدة شهرين.

نص المادة 14 مكرر

1- في حال إخفاق النادي بشكل غير مشروع في سداد ما لا يقل عن راتبين شهريين للاعب في مواعيد استحقاقهما، يُعد اللاعب متمتعًا بسبب مشروع لإنهاء عقده، شريطة أن يكون قد وضع النادي المدين في حالة تقصير بموجب إخطار كتابي، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا ليمتثل بالكامل لالتزاماته المالية. ويجوز النظر في الأحكام البديلة الواردة في العقود القائمة وقت دخول هذا النص حيز النفاذ.

2- وبالنسبة لأي رواتب للاعب لا تكون مستحقة على أساس شهري، تُحتسب القيمة النسبية المقابلة لمدة شهرين. كما يُعد التأخير في سداد مبلغ يعادل ما لا يقل عن شهرين سببًا مشروعًا أيضًا لإنهاء اللاعب لعقده، وذلك رهناً بالتزامه بإخطار الإنهاء وفقًا لما ورد في الفقرة (1) أعلاه.

3- يجوز لاتفاقيات العمل الجماعية التي يتم إبرامها بصورة صحيحة بين ممثلي أصحاب العمل والعمال على المستوى الوطني، ووفقًا لأحكام القانون الداخلي، أن تخرج عن القواعد المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، وفي هذه الحالة تكون أحكام تلك الاتفاقيات هي الواجبة التطبيق.

مصدر ليلا كورة: بنتايك يخطر الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد

الإخطار بالتقصير

تشترط المادة 14 مكرر أن يقوم اللاعب بإخطار النادي كتابيًا بوقوع التقصير في دفع المستحقات وهو ما فعله بنتايج من خلال محاميه قبل عدة أسابيع، وأن يمنح النادي مهلة لا تقل عن 15 يومًا للوفاء الكامل بالتزاماته المالية.

ويتوافق هذا الشرط مع التفسير القضائي لكل من غرفة فض المنازعات ومحكمة التحكيم الرياضية، ويهدف إلى توفير الوضوح واليقين القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالتاريخ المحدد لإنهاء العقد.

ولا تنص المادة 14 مكرر على وسيلة محددة لإثبات الإخطار، ففي قضية عُرضت عام 2022، قضت غرفة فض المنازعات بأن الإنهاء استنادًا إلى المادة 14 مكرر قد تم بشكل صحيح رغم أن إخطار التقصير لم يتم وفق طرق الإخطار المنصوص عليها في العقد (أي عبر خطاب يُرسل إلى العناوين المحددة)، وتم اعتبارها اخطارًا صحيحًا من جانب اللاعب كون البريد الإلكتروني المستخدم هو نفسه المعتمد من خلال النادي في نظام TMS.

وسمحت غرفة فض المنازعات والمحكمة الرياضية الدولية في بعض الحالات بفسخ التعاقد حتى في حالة دفع أقل من شهرين من راتب اللاعب، وفي بعض الحالات تم فسخ التعاقد أيضًا قبل انقضاء مهلة الـ15 يومًا وفقًا لظروف القضية والملابسات الخاصة بالنادي واللاعب.

حق الزمالك في دحض ادعاء بنتايك

لا تعني المادة 14 مكرر أن الظروف المحيطة بإنهاء العقد يمكن النظر إليها بمنظور أبيض أو أسود (أي بصورة مطلقة دون استثناءات)، فوفقًا لهذا النص، لا يُعد وجود سبب مشروع لإنهاء العقد قائمًا إلا إذا كان إخفاق النادي في سداد ما لا يقل عن راتبين شهريين في ميعادهما غير مشروع.

وهذا يعني أن النادي يظل قادرًا على دحض القرينة العامة الواردة في اللوائح (والتي يُفترض بموجبها أن اللاعب يتمتع بسبب مشروع للإنهاء) وذلك من خلال تقديم أدلة مقنعة تُثبت أن هناك سببًا صحيحًا ومشروعًا يبرر عدم السداد.

وفي قرار صادر عن غرفة فض المنازعات في يناير 2023، دفع النادي بأنه قام بخصم ضرائب من راتب اللاعب على نحو مشروع، فقامت غرفة فض المنازعات أولًا بتحليل العقد محل النزاع للتحقق مما إذا كان يتضمن بندًا ينص على تطبيق أي خصومات ضريبية.

وبالنظر لعدم وجود نص صريح بهذا الشأن في العقد، فإن الغرفة انتقلت إلى فحص الأدلة الإضافية المقدمة من النادي لتحديد ما إذا كانت هذه الخصومات مبررة قانونًا بالفعل، وبما أن النادي فشل في إثبات مشروعية الخصم الضريبي، فقد أخفق في دحض القرينة التنظيمية.