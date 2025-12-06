المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

0 1
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"ليس أبيض وأسود".. كيف مهد بنتايك طريق فسخ تعاقده؟ وما أمل الزمالك الأخير؟ (لائحة)

هادي المدني

كتب - هادي المدني

01:18 م 06/12/2025
محمود بنتايك وزيزو ثنائي الزمالك

بنتايك لاعب الزمالك

يواجه الزمالك أزمة جديدة بعدما تحرك محمود بنتايك لاعب الفريق في إجراءات فسخ العقد من طرف واحد، نتيجة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة مع الفريق.

طلب بنتايك من خلال محاميه تطبيق المادة 14 مقرر من لائحة شئون وانتقالات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي التي تمنح اللاعب الحق في فسخ العقد من طرف واحد في حالة عدم الحصول على راتبه لمدة شهرين.

نص المادة 14 مكرر

1- في حال إخفاق النادي بشكل غير مشروع في سداد ما لا يقل عن راتبين شهريين للاعب في مواعيد استحقاقهما، يُعد اللاعب متمتعًا بسبب مشروع لإنهاء عقده، شريطة أن يكون قد وضع النادي المدين في حالة تقصير بموجب إخطار كتابي، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا ليمتثل بالكامل لالتزاماته المالية. ويجوز النظر في الأحكام البديلة الواردة في العقود القائمة وقت دخول هذا النص حيز النفاذ.

2- وبالنسبة لأي رواتب للاعب لا تكون مستحقة على أساس شهري، تُحتسب القيمة النسبية المقابلة لمدة شهرين. كما يُعد التأخير في سداد مبلغ يعادل ما لا يقل عن شهرين سببًا مشروعًا أيضًا لإنهاء اللاعب لعقده، وذلك رهناً بالتزامه بإخطار الإنهاء وفقًا لما ورد في الفقرة (1) أعلاه.

3- يجوز لاتفاقيات العمل الجماعية التي يتم إبرامها بصورة صحيحة بين ممثلي أصحاب العمل والعمال على المستوى الوطني، ووفقًا لأحكام القانون الداخلي، أن تخرج عن القواعد المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، وفي هذه الحالة تكون أحكام تلك الاتفاقيات هي الواجبة التطبيق.

مصدر ليلا كورة: بنتايك يخطر الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد

الإخطار بالتقصير

تشترط المادة 14 مكرر أن يقوم اللاعب بإخطار النادي كتابيًا بوقوع التقصير في دفع المستحقات وهو ما فعله بنتايج من خلال محاميه قبل عدة أسابيع، وأن يمنح النادي مهلة لا تقل عن 15 يومًا للوفاء الكامل بالتزاماته المالية.

ويتوافق هذا الشرط مع التفسير القضائي لكل من غرفة فض المنازعات ومحكمة التحكيم الرياضية، ويهدف إلى توفير الوضوح واليقين القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالتاريخ المحدد لإنهاء العقد.

ولا تنص المادة 14 مكرر على وسيلة محددة لإثبات الإخطار، ففي قضية عُرضت عام 2022، قضت غرفة فض المنازعات بأن الإنهاء استنادًا إلى المادة 14 مكرر قد تم بشكل صحيح رغم أن إخطار التقصير لم يتم وفق طرق الإخطار المنصوص عليها في العقد (أي عبر خطاب يُرسل إلى العناوين المحددة)، وتم اعتبارها اخطارًا صحيحًا من جانب اللاعب كون البريد الإلكتروني المستخدم هو نفسه المعتمد من خلال النادي في نظام TMS.

وسمحت غرفة فض المنازعات والمحكمة الرياضية الدولية في بعض الحالات بفسخ التعاقد حتى في حالة دفع أقل من شهرين من راتب اللاعب، وفي بعض الحالات تم فسخ التعاقد أيضًا قبل انقضاء مهلة الـ15 يومًا وفقًا لظروف القضية والملابسات الخاصة بالنادي واللاعب.

حق الزمالك في دحض ادعاء بنتايك

لا تعني المادة 14 مكرر أن الظروف المحيطة بإنهاء العقد يمكن النظر إليها بمنظور أبيض أو أسود (أي بصورة مطلقة دون استثناءات)، فوفقًا لهذا النص، لا يُعد وجود سبب مشروع لإنهاء العقد قائمًا إلا إذا كان إخفاق النادي في سداد ما لا يقل عن راتبين شهريين في ميعادهما غير مشروع.

وهذا يعني أن النادي يظل قادرًا على دحض القرينة العامة الواردة في اللوائح (والتي يُفترض بموجبها أن اللاعب يتمتع بسبب مشروع للإنهاء) وذلك من خلال تقديم أدلة مقنعة تُثبت أن هناك سببًا صحيحًا ومشروعًا يبرر عدم السداد.

وفي قرار صادر عن غرفة فض المنازعات في يناير 2023، دفع النادي بأنه قام بخصم ضرائب من راتب اللاعب على نحو مشروع، فقامت غرفة فض المنازعات أولًا بتحليل العقد محل النزاع للتحقق مما إذا كان يتضمن بندًا ينص على تطبيق أي خصومات ضريبية.

وبالنظر لعدم وجود نص صريح بهذا الشأن في العقد، فإن الغرفة انتقلت إلى فحص الأدلة الإضافية المقدمة من النادي لتحديد ما إذا كانت هذه الخصومات مبررة قانونًا بالفعل، وبما أن النادي فشل في إثبات مشروعية الخصم الضريبي، فقد أخفق في دحض القرينة التنظيمية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فيفا بنتايك فسخ التعاقد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الكويت

الكويت

0 1
الأردن

الأردن

38

محاولات مستمرة من الأردن يقابله دفاع قوي من الكويت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg