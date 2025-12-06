المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هشام نصر: بنتايك لم يطلب فسخ عقده مع الزمالك.. ولا نريد الدخول في نفق مظلم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:55 م 06/12/2025 تعديل في 07/12/2025
هشام نصر في الزمالك

هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

أكد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود بنتايك لم يطلب فسخ عقده مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيتم حل أزمته في أقرب وقت، وموضحًا حقيقة رحيل مجلس الإدارة عن منصبه.

وقال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة النادي: "مما لا شك فيه أن هناك مشاكل داخل النادي، وأرجو من الجماهير عدم تصديق الشائعات المنتشرة".

وأوضح: "بنتايك لم يرسل لفسخ عقده، ولكن يمكن أن يكون لدى محاميه أو وكيله وجهة نظر آخرى، وتأكدنا أنه حصل على نصف مستحقاته الأخيرة تقريبًا، وسوف نقوم بحل المشكلة في القريب العاجل".

وتابع: "حل شركة الكرة سيكون مفيد للنادي والجمعية العمومية، ونعمل على مسارات آخرى بخلاف الأرض، ونحن في طريقنا لاستلام الموافقة على مقترح شركة الكرة، وسوف نحدد نسب المشاركة وطرح نسبة للجمهور والأسماء المقترحة وعدة أمور آخرى".

وأكمل: "لم نبلغ رسميًا بعدم عودة أرض أكتوبر، وهذا الملف اكتمل على صعيد التحقيقات، ويتبقى كتابة التقرير النهائي، قبل اتخاذ القرار النهائي".

وزاد: "مجلس إدارة الزمالك يرغب في إكمال مشواره، ومع احترامي للانتقادات، ومن لديه حلول نرحب به، وهل من مصلحة النادي تعيين لجان مؤقتة لإدارته؟، هذا نفق مظلم".

وأتم: "نحن تحت أمر الجماهير والجمعية العمومية، ولا نقاتل لمجرد الاستمرار فقط، بل من أجل خدمة ومصلحة نادي الزمالك، هناك أخطاء نتيجة الضغوطات الرهيبة داخل النادي".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك هشام نصر بنتايك

