أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن عمر فرج لاعب الفريق الأبيض، بدأ إجراءات فسخ عقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته بالإضافة لعدم انضمامه إلى التدريبات.

وانضم عمر فرج إلى صفوف الزمالك، قبل انطلاق الموسم الماضي 2024/2025 وظل اللاعب في صفوف الفريق، حتى غادر في يناير المنقضي إلى الدوري السويدي على سبيل الإعارة.

وعاد عمر فرج إلى الزمالك بعد نهاية إعارته لفريق ديجرفورس السويدي، ليكمل مشواره مع الأبيض خاصة وأنه لن يسبب أزمة في عدد المحترفين كونه يحمل الجنسية الفلسطينية.

عمر فرج يبدأ إجراءات فسخ عقده مع الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عمر فرج كان قد قدم إنذارا منذ فترة إلى نادي الزمالك لعدم انضمامه للتدريبات الجماعية بجانب عدم حصوله على مستحقاته خاصة وأنه على ذمة النادي وتم قيده ضمن القائمة".

وأتم المصدر تصريحاته: "المهلة انتهت واللاعب بدأ إجراءات فسخ عقده وتقديم شكوى ضد النادي للحصول على كامل مستحقاته لمدة 3 سنوات ونصف".

جدير بالذكر أن يانيك فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، كان قد استبعد الفلسطيني عمر فرج من حساباته، وبدأ اللاعب بالتدرب فرديًا في الفترة الماضية.