المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مصدر ليلا كورة: الأهلي يخوض مفاوضات متقدمة لضم بابلو الصباغ.. وخطوة حاسمة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:32 م 08/12/2025
بابلو الصباغ

بابلو الصباغ

يخوض النادي الأهلي، مفاوضات متقدمة مع نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي، لضم بابلو الصباغ مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي، إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال شهر يناير المقبل.

وعلم يلا كورة، أن الأهلي يخوض مفاوضات متقدمة مع نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي، لضم بابلو الصباغ.

وأضاف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي أتم اتفاقه مع بابلو الصباغ على كافة البنود الشخصية.

وأوضح، أن بابلو الصباغ لديه أصول فلسطينية تعود لوالدته، لكنه لا يحمل الجنسية.

وينتظر الأهلي أن يحصل بابلو الصباغ على الجنسية الفلسطينية لإتمام التعاقد معه بشكل نهائي، حتى يتم قيده كلاعب محلي، بحسب ما كشف المصدر.

ويمثل بابلو الصباغ منتخب سوريا، كما أنه يحمل الجنسية الكولومبية.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 36 مباراة رفقة سوون سيتي هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 2 آخرين.

ومثل بابلو الصباغ منتخب سوريا في 10 مباريات، حيث سجل 3 أهداف.

وانضم الصباغ إلى نادي سوون سيتي، في شهر يوليو الماضي قادمًا من نادي إيكويداد الكولومبي.

 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي بابلو الصباغ الجنسية الفسلطينية سوون سيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg