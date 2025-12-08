يخوض النادي الأهلي، مفاوضات متقدمة مع نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي، لضم بابلو الصباغ مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي، إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال شهر يناير المقبل.

وعلم يلا كورة، أن الأهلي يخوض مفاوضات متقدمة مع نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي، لضم بابلو الصباغ.

وأضاف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي أتم اتفاقه مع بابلو الصباغ على كافة البنود الشخصية.

وأوضح، أن بابلو الصباغ لديه أصول فلسطينية تعود لوالدته، لكنه لا يحمل الجنسية.

وينتظر الأهلي أن يحصل بابلو الصباغ على الجنسية الفلسطينية لإتمام التعاقد معه بشكل نهائي، حتى يتم قيده كلاعب محلي، بحسب ما كشف المصدر.

ويمثل بابلو الصباغ منتخب سوريا، كما أنه يحمل الجنسية الكولومبية.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 36 مباراة رفقة سوون سيتي هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 2 آخرين.

ومثل بابلو الصباغ منتخب سوريا في 10 مباريات، حيث سجل 3 أهداف.

وانضم الصباغ إلى نادي سوون سيتي، في شهر يوليو الماضي قادمًا من نادي إيكويداد الكولومبي.