كشف مصدر موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعد تألقه في بطولة كأس العرب 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إدارة الزمالك لم تتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ كما يتردد حتى الآن واللاعب ملتزم بعقده مع الفريق".

وأضاف: "في نفس الوقت هناك تخوف من إدارة الزمالك باستغلال اللاعب للأزمة المالية من أجل الرحيل المجاني لذلك قامت بسداد جزء من مستحقاته المالية في الساعات الماضية".

وأنهى المصدر: "موقف النادي من رحيل عدي الدباغ متوقف على رغبة المدير الفني والقيمة المالية للعرض، ولكن حتى الآن لا يوجد عروض واللاعب مستمر والنادي متمسك بوجوده".

وظهر عدي الدباغ مع منتخب فلسطين بشكل جيد خلال نسخة كأس العرب 2025، إذ لعب 4 مواجهات فقط وسجل هدف وحيد.

ومع نادي الزمالك شارك المهاجم الفلسطيني في الموسم الحالي في 12 مواجهة بواقع 720 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وتحصل على بطاقة صفراء واحدة.

ويتطلع نادي الزمالك للخروج من أزماته المالية التي يعاني منها مؤخرا من أجل الاستفادة المالية من أي لاعب يريد الرحيل أو إمكانية دفع رواتبهم وتجديد عقودهم.