وكيل دوجلاس أوسو ليلا كورة: الأهلي يفاوض نادي رادنيك الصربي لضمه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:32 م 24/12/2025
دوجلاس أوسو لاعب نادي رادنيك الصربي

دوجلاس أوسو لاعب نادي رادنيك الصربي

كشف بيسمارك وكيل أعمال دوجلاس أوسو لاعب نادي رادنيك الصربي، عن تلقي لاعبه عرضًا من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكدت صحيفة sportal الصربية، أن النادي الأهلي عرض 2.5 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الغاني صاحب الـ 19 عامًا، والذي يلعب في مركز الجناح الأيمن.

وقال بيسمارك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هناك مسؤولين في الأهلي التقوا بمسؤولي نادي رادنيك، يوم الأحد الماضي، وتم التفاوض حول ضم دوجلاس أوسو".

وأضاف: "ما أعلمه أن الأهلي قدم عرضًا والمفاوضات جارية بين الناديين في الوقت الحالي، لكن لم يتواصل معي أحد من الأهلي".

وأتم: "لا نمانع الانتقال الى الأهلي بكل تأكيد، لكن ذلك يعتمد على العقد المقدم للاعب والنادي".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوجلاس أوسو رادنيك الصربي

