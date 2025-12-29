علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايك في الفريق الأول.

وكان المدرب أحمد عبد الرؤوف ذكر في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن بنتايك فسخ عقده من طرف واحد، قبل أن يصدر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه أن صاحب الـ26 عامًا ما زال لاعبًا بالزمالك.

تصريحات سليمان عن أزمة بنتايك في الزمالك

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة MBC مصر التليفزيونية: "يجب فصل الأمور الشخصية عن التعاقدية في ملف بنتايك".

وواصل تصريحاته: "اعتذرت في 6 ديسمبر الماضي عن عدم الإشراف على ملف كرة القدم لأسباب سأفصح عنها لاحقًا بعد نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي".

وأضاف: "إذا طلب مني مجلس إدارة الزمالك التدخل في حل أزمة بنتايك سأتدخل فورًا.. لكن حاليًا هناك نظام خاص في النادي لإدارة ملفات كرة القدم".

قبل أن يختتم: "كان هناك بصيص أمل في حل أزمات الزمالك.. التقيت بشخصية زملكاوية كبيرة جدًا قبل أيام، لكنه في الوقت الحالي محبط، وأتمنى عودته لمساعدة النادي".

وانضم بنتايك إلى الزمالك في أغسطس 2024 معارًا من سانت إتيان الفرنسي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء بمليون يورو في الصيف الماضي.

وخاض محمود بنتايك 42 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع الزمالك، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.