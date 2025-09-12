المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري المحترفين.. لافيينا يسقط مالية كفر الزيات بثنائية ويصعد للوصافة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:37 م 12/09/2025
فريق لافيينا

فريق لافيينا

حقق فريق لافيينا إف سي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه مالية كفر الزيات، بهدفين دون رد، على أرضية استاد الأسيوطي سبورت، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع، من مسابقة دوري القسم الثاني (دوري المحترفين).

وتقدم لافيينا عن طريق لاعبه عادل نور في الدقيقة 25، قبل أن يوسع إسلام رضا الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع لافيينا رصيده إلى 9 نقاط، عقب انتصار اليوم، ليرتقي إلى المركز الثاني، في وصافة جدول ترتيب المحترفين، خلف أبو قير للأسمدة المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

وفي المقابل تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند نقطتين فقط، في المركز السادس عشر.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، تعادل فريق بروكسي مع نظيره ديروط، بهدف لكلا منهما.

وتقدم ديروط بهدف محمد عصام، قبل أن يتعادل بروكسي عن طريق كامل كابوريا في الشوط الأول.

ورفع ديروط رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما وصل بروكسي للنقطة الثامنة، في المركز السادس.

مباراة ديروط القادمة
دوري المحترفين مالية كفر الزيات لافيينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    36
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg