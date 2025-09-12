حقق فريق لافيينا إف سي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه مالية كفر الزيات، بهدفين دون رد، على أرضية استاد الأسيوطي سبورت، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع، من مسابقة دوري القسم الثاني (دوري المحترفين).

وتقدم لافيينا عن طريق لاعبه عادل نور في الدقيقة 25، قبل أن يوسع إسلام رضا الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع لافيينا رصيده إلى 9 نقاط، عقب انتصار اليوم، ليرتقي إلى المركز الثاني، في وصافة جدول ترتيب المحترفين، خلف أبو قير للأسمدة المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

وفي المقابل تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند نقطتين فقط، في المركز السادس عشر.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، تعادل فريق بروكسي مع نظيره ديروط، بهدف لكلا منهما.

وتقدم ديروط بهدف محمد عصام، قبل أن يتعادل بروكسي عن طريق كامل كابوريا في الشوط الأول.

ورفع ديروط رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما وصل بروكسي للنقطة الثامنة، في المركز السادس.