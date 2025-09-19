حقق نادي الداخلية فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فريق راية الرياضي، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ)، بينما شهدت الجولة ذاتها تعادل القناة مع المنصورة بهدف لكل فريق.

وجاء هدف فوز الداخلية برأسية المدافع محمد سامي كالوشا، بعد ركلة ركنية، في الشوط الثاني.

ورفع فريق الداخلية رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق فوزه الثالث في المسابقة، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

وفي المقابل تجمد رصيد نادي راية الرياضي، عند 4 نقاط، في المركز الرابع عشر.

وفي إطار لقاءات الجولة ذاتها، انتزع المنصورة تعادلًا صعبًا أمام القناة، بعدما تقدم الأخير بهدف محمود بحيري حرشة، قبل أن يتعادل المنصورة عن طريق لاعبه عمار القزاز.

ورفع نادي القناة رصيده إلى 9 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما وصل رصيد المنصورة إلى 7 نقاط، في المركز الثامن.

كما تعادل اليوم نادي ديروط مع نظيره بلدية المحلة، بالنتيجة ذاتها، ليرفع ديروط رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثاني عشر، بينما وصل نادي البلدية لنقطته الثانية، متذيلًا جدول الترتيب، في المركز الثامن عشر والأخير.