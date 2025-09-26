شهدت منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ)، انتصار نادي بروكسي بصعوبة على حساب مضيفه لافيينا بنتيجة 2-3، كما استعاد مسار ذاكرة الانتصارات على حساب طنطا.

وتقدم لافيينا على ملعبه في الدقيقة 67 عن طريق لاعبه عبد الرحمن عبوده، ليدرك بروكسي التعادل في الدقيقة 77 بأقدام عمرو بركات، ثم استعاد لافيينا تقدمه بأقدام كريم مارادونا في الدقيقة 85.

وقلب فريق بروكسي اللقاء في اللحظات الأخيرة، بتسجيل هدف التعادل محمود حمودة، قبل أن يخطف الانتصار عن طريق كامل كابوريا.

ورفع بروكسي رصيده إلى 12 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 10 نقاط، تراجع بها للمركز الرابع.

وفي لقاءات الجولة ذاتها، استعاد مسار ذاكرة الفوز، بثنائية نظيفة في شباك نظيره طنطا.

وتقدم مسار عن طريق رأسية سمير بلية، قبل أن يؤمن المهاجم جودوين فرايداي انتصار فريقه بالهدف الثاني.

وكان فريق مسار قد تعثر خلال آخر 3 جولات، التي لم يتذوق فيها طعم الفوز بمنافسات دوري المحترفين.