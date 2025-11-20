أعلن اتحاد الكرة، عقوبات مباراة جي والقناطر الخيرية في دوري القسم الثاني (ب).

وشهدت مباراة جي والقناطر الخيرية، أعمال شغب من الجماهير، واعتداءات من جانب إبراهيم صلاح مدرب جي.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاطلاع علي تقارير الحكم ومراقبي مباراة ألو ايجبت والقناطر الخيرية يوم الثلاثاء 18-11-2025 بالدوري العام القسم الثاني (ب) موسم 2025-2026، ما يلي:

1- إيقاف إبراهيم صلاح عبد الفتاح المدير الفني لناديكم ثمانية مباريات بالإضافة الي المباريات المتبقية له من العقوبة السابقة وغرامة مالية قيمتها 10000 جنيها( عشرة آلاف جنيها)، وذلك لنزوله أرض الملعب والاعتداء علي أحد المنتمين بالرغم من إيقافه مما أدي إلي إثارة المنتمين للنادي ونزولهم لأرض الملعب وتبادل الضرب.

2- نقل مباراتين لنادي جي خارج ملعبه مع موافاتنا بالملعب البديل معتمد وموافقة صاحب الملعب والجهات الأمنية عليه، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخه وذلك نظراً لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات.

3- توقيع غرامة مالية على نادي جي قيمتها 10000 جنيها ( عشرة آلاف جنيهاً ) لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات ،علي أن تسدد الغرامات المالية خلال أسبوعين من تاريخه لخزينة الاتحاد.

وكان نادي جي، قد أعلن إقالة إبراهيم صلاح من تدريب الفريق، بعد واقعة مباراة القناطر الخيرية.