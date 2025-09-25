قررت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم الخميس، تعديل مواعيد 4 مباريات للأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز قبل السفر للإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في السوبر المصري بوصفه بطل الدوري المصري، والزمالك بعد تتويجه بكأس مصر، بينما يشارك سيراميكا بعدما فاز بكأس الرابطة، أما بيراميدز سيلعب بالبطاقة الذهبية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن رابطة الأندية قررت تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المصدر أن هذا التعديل جاء في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات في الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن أخر مباريات للرباعي في بطولة الدوري قبل السفر للإمارات ستقام يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، حيث تقرر أن تُلعب مباراتا الزمالك وطلائع الجيش، وبيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة مساءً، بينما تنطلق مباراتا الأهلي والمصري، وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأنهى المصدر أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.