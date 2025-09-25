المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".. مصدر ليلا كورة: تعديل مواعيد مباريات رباعي السوبر قبل السفر للإمارات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:31 م 25/09/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

قررت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم الخميس، تعديل مواعيد 4 مباريات للأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز قبل السفر للإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في السوبر المصري بوصفه بطل الدوري المصري، والزمالك بعد تتويجه بكأس مصر، بينما يشارك سيراميكا بعدما فاز بكأس الرابطة، أما بيراميدز سيلعب بالبطاقة الذهبية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن رابطة الأندية قررت تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المصدر أن هذا التعديل جاء في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات في الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن أخر مباريات للرباعي في بطولة الدوري قبل السفر للإمارات ستقام يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، حيث تقرر أن تُلعب مباراتا الزمالك وطلائع الجيش، وبيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة مساءً، بينما تنطلق مباراتا الأهلي والمصري، وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأنهى المصدر أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك الدوري المصري السوبر المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا رابطة الأندية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg