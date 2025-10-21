المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

0 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

3 1
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

2 1
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: مجلس الزمالك يعد بصرف جزء مستحقات اللاعبين قبل السوبر المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:06 م 21/10/2025
فريق الزمالك

وعد بصرف مستحقات لاعبي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وعد من مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن مجلس الإدارة سيصرف جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبين قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي ستجمع الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.

وتستعد البطولة لمواجهات قوية ستقام خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2025، التي ستجمع الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، فيما يظهر الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس مصر، بينما ينضم سيراميكا كليوباترا كبطل لكأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز من خلال البطاقة الذهبية.

جدول مباريات بطولة كأس السوبر المصري

وفي تفاصيل جدول المباريات، يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي يوم 6 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 16:15 بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد.

فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في نفس اليوم عند الساعة 19:15 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 9 نوفمبر 2025 عند الساعة 14:45 عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية بين الفائزين من نصف النهائي يوم 9 نوفمبر 2025 الساعة 17:30 مساءً على ملعب محمد بن زايد.

الزمالك الأهلي بيراميدز حسين لبيب كأس السوبر المصري سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فياريال

فياريال

0 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

47

أصبح في رصيد هالاند في منافسات دوري أبطال أوروبا 53 هدفًا أكثر بهدف واحد من محمد صلاح مع الإشارة إلى أن تلك الإحصائية تشمل أهداف جميع الأدوار بما في ذلك التمهيدية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

49

العارضة تمنع أتلتيكو مدريد من هدف بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg