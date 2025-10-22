10 أسماء.. اتحاد الكرة يكشف عن حكام كأس السوبر المصري

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات من أجل إدارة مباريات كأس السوبر المصري.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

حكام كأس السوبر المصري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، لإدارة مباريات كأس السوبر المصري.

وضمت قائمة الحكام التي تم الاستقرار عليها، الأسماء التالية: محمد معروف، ومحمود البنا، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، ومحمود عاشور، وحسام عزب، وشريف عبد الله، وخالد حسين.

مواعيد كأس السوبر المصري

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في دور نصف النهائي بكأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام اللقاء على ملعب آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.