نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين، لعل أبرزها هو تحديد موقف نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الزمالك، من المشاركة في السوبر المصري، بالإضافة إلى تحسن إصابة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، واستئناف تدريبات الزمالك.

وجاءت أبرز أخبار أمس الإثنين كالتالي:

مصدر يوضح ليلا كورة سبب اللغط في أزمة دونجا.. واللاعب لن يشارك بالسوبر

كشف مصدر، سبب اللغط في أزمة إيقاف نبيل عماد "دونجا" لاعب نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري للموسم الحالي.

المستشار القانوني للزمالك يوضح ملابسات إيقاف دونجا في السوبر المصري

أوضح محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، ملابسات إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأبيض على هامش أحداث بطولة السوبر المصري الموسم الماضي.

مصدر لـ "يلا كورة": علي ماهر مستمر مع سيراميكا.. ورحيله للاتحاد الليبي غير صحيح

كشف مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة رحيل المدير الفني علي ماهر، لقيادة فريق الاتحاد الليبي، خلال الفترة المقبلة.

مدير الكرة في الزمالك: دونجا سيكون ضمن بعثتنا ببطولة السوبر.. والاتحاد لم يرد علينا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات رسمية، إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة، وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

الإسماعيلي: قررنا شكوى محمود البنا بسبب أخطائه في مباراة فاركو

أعلن أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، تقديم شكوى ضد محمود البنا حكم مباراة فاركو، بسبب أخطائه التي أثرت بالفريق خلال المباراة التي أُقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف دونجا في السوبر المصري

أعلن اتحاد الكرة، إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المشاركة في بطولة السوبر المصري.

هاني أبو ريدة يكشف تفاصيل إيقاف دونجا في السوبر المصري

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن تفاصيل قرار إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، من المشاركة في السوبر المصري.

مصدر ليلا كورة: إداري الزمالك يعترف بخطاب إيقاف دونجا في السوبر

هاني أبو ريدة يتحدث عن.. أزمة لاعبي بيراميدز.. مكافآت كأس العالم.. وتطوير الكرة المصرية

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن التحديات التي تواجه منتخب مصر الثاني قبل انطلاق كأس العرب.

تحليل طبي أخير.. الأهلي يعلن تحسن حالة إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة إمام عاشور، لاعب الوسط، الذي اقتربت عودته من جديد.

ضمنهم زيزو.. يلا كورة يكشف موقف إصابات الأهلي قبل مباراة بتروجيت

كشف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الإصابات قبل مواجهة فريق بتروجيت المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعدما غاب عن مباراة إيجل نوار.. الأهلي يعلن انتظام الشناوي في التدريبات

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجت.

هدف ملغى وركلة جزاء مهدرة.. الجونة يخطف انتصارا مثيرا من سموحة في الدوري

اقتنص فريق الجونة انتصارًا مثيرًا من ملعب مضيفه فريق سموحة، اليوم الإثنين، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

إيقاف دونجا وشلبي وعبد الواحد.. اتحاد الكرة يرد على استفسار الزمالك بشأن عقوبات السوبر

ردت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، على استفسار نادي الزمالك بشأن العقوبات الموقعة على النادي في بطولة السوبر المصري بالنسخة الماضية.

تعليمات فيريرا وحمل بدني.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

استأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري.

مصدر يكشف ليلا كورة حقيقة تمرد اللاعبين في مودرن سبورت

كشف مصدر داخل نادي مودرن سبورت، حقيقة وجود تمرد من جانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على ما تردد خلال الساعات الأخيرة.

جري الثنائي وعودة المصابين.. لحظات من المرح والجدية في مران الأهلي (صور)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الجماعية قبل مواجهة فريق بتروجيت المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

العودة بعد 4 تعثرات.. دجلة يهزم الاتحاد بثنائية في الدوري

استعاد وادي دجلة نغمة الانتصارات من جديد، على حساب فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين.

"لا خوف على الأهلي".. الخطيب يعلن مهام عبد الحفيظ

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، منصب سيد عبد الحفيظ بعد الفوز في انتخابات النادي.

"عدم رد ولائحة لم تطبق".. الخطيب يكشف سبب انسحاب الأهلي من قمة الزمالك

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سبب الانسحاب من مباراة القمة في دوري الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الأهلي ليس المخطئ في عدم تطبيق اللائحة.

الخطيب: اسم الأهلي يجذب الرعاة.. ونستهدف تأسيس شركة لألعاب الصالات وفرعين جديدين

تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، والمرشح على المنصب نفسه في الدورة المقبلة، عن الاهتمام بقطاع الناشئين وحلم إنشاء فروع للنادي في المحافظات.

الخطيب يكشف عن الملف الأصعب في 8 سنوات مع الأهلي

كشف محمود الخطيب، اليوم الإثنين، عن أصعب ملف واجهه خلال السنوات الـ8 التي تولى فيها رئاسة النادي الأهلي.

الخطيب: اختيار ريبيرو ليس مسؤوليتي وحدي.. والأهلي لم يحقق أهدافه في كأس العالم للأندية

تطرق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى قرار التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، المسابقة التي لم يحقق خلالها الفريق الأول أهدافه، على حد قوله.

"تهديد بالانسحاب وهجوم على الرابطة".. رسائل نارية من طولان بسبب أزمات منتخب مصر الثاني

هاجم حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، رابطة الأندية بسبب عدم احترام مواعيد تجمع المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب.

إداري الزمالك السابق: اتحاد الكرة أرسل عقوبات السوبر على "الإيميل" الرسمي للنادي

كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري السابق بنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة أرسل العقوبات الموقعة على ثلاثي الفريق بعد أحداث السوبر المصري فور إصدارها.

بسيوني حكما لمباراة الأهلي وبتروجيت.. ووائل فرحان على "VAR"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري.