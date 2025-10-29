نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء، لعل أبرزها هو إعلان ييس توروب لقائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري، بالإضافة لتواصل استعدادات الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، وتأكد غياب مصطفى فتحي لاعب بيراميدز عن بطولة السوبر المصري.

وجاءت أبرز أخبار أمس الثلاثاء كالتالي:

إيقافان و5 إصابات ورؤية فنية.. 8 غيابات للأهلي أمام بتروجيت

يغيب عن صفوف النادي الأهلي 8 لاعبين في مباراة بتروجيت ببطولة الدوري المصري.

"عودة الشناوي وتواجد زيزو".. توروب يعلن قائمة الأهلي أمام بتروجيت

أعلن الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت، ضمن مباريات الدوري المصري.

الزمالك يعلن.. انتظام ناصر منسي وربيع في التدريبات الجماعية قبل مواجهة البنك الأهلي

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، انتظام الثنائي ناصر منسي وأحمد ربيع في التدريبات الجماعية، خلال التدريب الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

"10 ملايين جنيه".. مصدر يوضح ليلا كورة تطورات تجديد عقد محمد السيد في الزمالك

كشف مصدر تطورات تجديد عقد محمد السيد، لاعب نادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وليد صلاح الدين يكشف.. تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A

أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الطبي قام بتطعيم جميع أفراد جهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي A.

"فضلت العودة لقطاع ناشئي الزمالك".. حازم إمام يكشف سبب رحيله عن جهاز فيريرا

كشف حازم إمام، مساعد سابق ليانيك فيريرا، مدرب الزمالك، سبب رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، والعودة لقطاع الناشئين.

مصر من بينهم.. تأشيرة مجانية لـ4 دول في أمم أفريقيا 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025، عن منح جماهير 4 دول تأشيرة إلكترونية مجانية للسفر إلى المغرب.

حمل بدني ومحاضرة فيديو.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

واصل نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

محمود ناجي حكما لمباراة البنك الأهلي والزمالك.. ودسوقي على الـVAR

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة البنك الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

سيغيب عن السوبر المصري.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها مصطفى فتحي لاعب الفريق، بعد خضوعه للأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.