المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. قائمة الأهلي.. غياب مصطفى فتحي عن السوبر.. واستعدادات الزمالك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:14 ص 29/10/2025
الأهلي

الأهلي

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء، لعل أبرزها هو إعلان ييس توروب لقائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري، بالإضافة لتواصل استعدادات الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، وتأكد غياب مصطفى فتحي لاعب بيراميدز عن بطولة السوبر المصري.

وجاءت أبرز أخبار أمس الثلاثاء كالتالي:

إيقافان و5 إصابات ورؤية فنية.. 8 غيابات للأهلي أمام بتروجيت

يغيب عن صفوف النادي الأهلي 8 لاعبين في مباراة بتروجيت ببطولة الدوري المصري.

"عودة الشناوي وتواجد زيزو".. توروب يعلن قائمة الأهلي أمام بتروجيت

أعلن الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت، ضمن مباريات الدوري المصري.

الزمالك يعلن.. انتظام ناصر منسي وربيع في التدريبات الجماعية قبل مواجهة البنك الأهلي

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، انتظام الثنائي ناصر منسي وأحمد ربيع في التدريبات الجماعية، خلال التدريب الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

"10 ملايين جنيه".. مصدر يوضح ليلا كورة تطورات تجديد عقد محمد السيد في الزمالك

كشف مصدر تطورات تجديد عقد محمد السيد، لاعب نادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وليد صلاح الدين يكشف.. تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A

أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الطبي قام بتطعيم جميع أفراد جهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي A.

"فضلت العودة لقطاع ناشئي الزمالك".. حازم إمام يكشف سبب رحيله عن جهاز فيريرا

كشف حازم إمام، مساعد سابق ليانيك فيريرا، مدرب الزمالك، سبب رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، والعودة لقطاع الناشئين.

مصر من بينهم.. تأشيرة مجانية لـ4 دول في أمم أفريقيا 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025، عن منح جماهير 4 دول تأشيرة إلكترونية مجانية للسفر إلى المغرب.

حمل بدني ومحاضرة فيديو.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

واصل نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

محمود ناجي حكما لمباراة البنك الأهلي والزمالك.. ودسوقي على الـVAR

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة البنك الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

سيغيب عن السوبر المصري.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها مصطفى فتحي لاعب الفريق، بعد خضوعه للأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.

الأهلي السوبر المصري الزمالك الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg