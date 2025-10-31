المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

- -
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:49 م 31/10/2025
آدم كايد خلال مباراة الزمالك والمقاولون

آدم كايد

تأكد غياب آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزملك، عن بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وتقام بطولة السوبر المصري، في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.

وعلم يلا كورة، أن آدم كايد يعاني من إصابة بتمزق في عضلة السمانة، وسوف يغيب على إثرها عن بطولة السوبر المصري.

وخضع آدم كايد، لبعض الفحوصات الطبية، ليتأكد غيابه عن السوبر المصري.

وغاب آدم كايد عن مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالأمس الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وشارك كايد صاحب الـ 23 عامًا في 9 مباريات مع الزمالك، حيث صنع هدفًا ولم يسجل.

وانضم كايد إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز، في مباراة نصف النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في مباراة النهائي.

وكان نادي الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي، في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

 

مباراة الزمالك القادمة
السوبر المصري الزمالك الأهلي بيراميدز سيراميكا كليوباترا آدم كايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg