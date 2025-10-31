تأكد غياب آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزملك، عن بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وتقام بطولة السوبر المصري، في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.

وعلم يلا كورة، أن آدم كايد يعاني من إصابة بتمزق في عضلة السمانة، وسوف يغيب على إثرها عن بطولة السوبر المصري.

وخضع آدم كايد، لبعض الفحوصات الطبية، ليتأكد غيابه عن السوبر المصري.

وغاب آدم كايد عن مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالأمس الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وشارك كايد صاحب الـ 23 عامًا في 9 مباريات مع الزمالك، حيث صنع هدفًا ولم يسجل.

وانضم كايد إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز، في مباراة نصف النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في مباراة النهائي.

وكان نادي الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي، في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.