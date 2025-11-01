المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عبد الحفيظ قد يترأس البعثة.. يلا كورة يكشف ترتيبات الأهلي للسوبر المصري في الإمارات

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:06 م 01/11/2025
سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

غادر وفدًا من النادي الأهلي إلى مدينة العين الإماراتية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، للتريب لإستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، قبل خوض بطولة السوبر المصري.

الأهلي سيلتقي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الوفد يقوده سمير عدلي المدير الإداري ومعه ثنائي من الجهاز الإداري لفريق الكرة، حيث توجه عدلي أولًا إلى العين للترتيب لملعب تدريب الفريق يوم الثلاثاء، وحجز الفندق وتسكين البعثة والحافلات.

أضاف أنه بعدها سيتوجه سمير عدلي أيضًا للترتيب لإقامة البعثة في أبوظبي والإطمئنان على تسكين الغرف في الفندق وملعب التدريب.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر بعد غد الإثنين إلى دبي ومنها إلى مدينة العين، حيث سيخوض الفريق الأحمر المران على أحد الملاعب الفرعية يوم الثلاثاء ثم مران على ملعب هزاع بن زايد يوم الاربعاء، بعدها سيغادر إلى أبوظبي صباح يوم الجمعة.

ويترأس بعثة الأهلي وفقًا للقرار الوزاري سعد شلبي المدير التنفيذي، ولكن سيتم عمل ملحق للقرار الوزاري خلال ساعات بأحد أعضاء مجلس الإدارة والأقرب له سيد عبد الحفيظ، حيث إن البعثة ستضم البعثة 55 فردًا، بتواجد غالبية أعضاء المجلس الجديد.

النادي الأهلي كان قد انتخب مجلسه الجديد للدورة 2025-2029، أمس الجمعة، والذي يترأسه محمود الخطيب، ويتواجد سيد عبد الحفيظ ضمن أعضائه.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg