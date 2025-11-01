غادر وفدًا من النادي الأهلي إلى مدينة العين الإماراتية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، للتريب لإستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، قبل خوض بطولة السوبر المصري.

الأهلي سيلتقي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الوفد يقوده سمير عدلي المدير الإداري ومعه ثنائي من الجهاز الإداري لفريق الكرة، حيث توجه عدلي أولًا إلى العين للترتيب لملعب تدريب الفريق يوم الثلاثاء، وحجز الفندق وتسكين البعثة والحافلات.

أضاف أنه بعدها سيتوجه سمير عدلي أيضًا للترتيب لإقامة البعثة في أبوظبي والإطمئنان على تسكين الغرف في الفندق وملعب التدريب.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر بعد غد الإثنين إلى دبي ومنها إلى مدينة العين، حيث سيخوض الفريق الأحمر المران على أحد الملاعب الفرعية يوم الثلاثاء ثم مران على ملعب هزاع بن زايد يوم الاربعاء، بعدها سيغادر إلى أبوظبي صباح يوم الجمعة.

ويترأس بعثة الأهلي وفقًا للقرار الوزاري سعد شلبي المدير التنفيذي، ولكن سيتم عمل ملحق للقرار الوزاري خلال ساعات بأحد أعضاء مجلس الإدارة والأقرب له سيد عبد الحفيظ، حيث إن البعثة ستضم البعثة 55 فردًا، بتواجد غالبية أعضاء المجلس الجديد.

النادي الأهلي كان قد انتخب مجلسه الجديد للدورة 2025-2029، أمس الجمعة، والذي يترأسه محمود الخطيب، ويتواجد سيد عبد الحفيظ ضمن أعضائه.