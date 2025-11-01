كتب: طه عبد الله ورمضان حسن

رجّح وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، احتمالية تواجد بعض اللاعبين المصابين في الفريق، خلال رحلة الأحمر إلى الإمارات للمشاركة في مسابقة كأس السوبر المصري.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، بيراميدز.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، بينما يظهر الزمالك بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس مصر.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بعد أن تم اختياره من خلال البطاقة الذهبية.

موقف سداسي الأهلي المصاب من السوبر المصري

تضرب الغيابات فريق النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، إذ يفقد ييس توروب المدير الفني للقلعة الحمراء، خدمات 6 لاعبين بسبب الإصابة التي أبعدتهم عن المشاركة مؤخرًا.

ويغيب عن الأهلي السداسي، إمام عاشور، حسين الشحات، محمد شريف، أحمد رضا، أشرف داري وكريم فؤاد.

وقال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لـ"يلا كورة": "من المبكر الحديث عن المباراة الأولى للأهلي في كأس السوبر المصري، وسنتحدث مع الجهاز الطبي في الفريق للنظر حول جاهزية السداسي المصاب".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "من الوارد تواجد بعض اللاعبين من السداسي إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد رضا وأشرف داري وكريم فؤاد مع الفريق في رحلة الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري".

مصدر يكشف حالة مصابي الأهلي

كشف مصدر لـ"يلا كورة" موقف مصابي الأهلي من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات عبر "يلا كورة" أن هناك احتمالية لعودة أحمد رضا للتواجد مع الأهلي خلال مباراة المصري في الدوري المصري الممتاز.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن محمد شريف قد يلحق بمباراة الأهلي الثانية في كأس السوبر المصري، مؤكدًا على صعوبة مشاركة الثلاثي حسين الشحات، أشرف داري، إمام عاشور في المسابقة.

موعد مباريات الأهلي كأس السوبر المصري

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في دور نصف النهائي بكأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.