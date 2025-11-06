أيام قليلة تفصلنا عن إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

ويتطلع توروب لكتابة التاريخ مع الأهلي في هذه البطولة بالتحديد، حيث سيكون أول لقب ذهبي يحصده المدرب الدنماركي مع الأهلي، بعدما تعاقد معه بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

ووفقا لما جاء في بيان الأهلي فإن اختيار ييس توروب كان بعد دراسة دقيقة لعدد من السير الذاتية، ووفقًا لرؤية لجنة التخطيط ومدير الكرة، باعتباره الأنسب لقيادة الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

وقاد ييس توروب منذ قدومه إلى الأهلي، 4 مباريات فقط مع الفريق الأول كانت نتائجهم كالتالي: "الفوز على إيجل نوار ذهابا بنتيجة 1-0، ثم الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، والفوز على إيجل نوار إيابا بنتيجة 1-0، ثم التعادل مع بتروجت بنتيجة 1-1".

ورغم أن هناك مباراة واحدة تفصل توروب عن المشاركة في بطولة السوبر المصري في الإمارات وهي مواجهة المصري البورسعيدي والتي ستقام مساء اليوم الأحد في الجولة الـ 13 لبطولة الدوري، إلا أن المدرب الدنماركي بالتأكيد يفكر في السوبر بكل جدية.

ينتظر توروب بطولة السوبر لأنها ستكون بداية البطولات مع جماهير الأهلي، حيث يلتقي خلالها الفريق الأحمر في الدور نصف النهائي مع سيراميكا، وفي حال فوزه سيصعد للنهائي لمواجهة الفائز بين الزمالك وبيراميدز على اللقب.

وبالتالي يعلم المدرب الدنماركي جيدًا أنه أمام محطة هامة في بداية مسيرته مع الأهلي، ففي حال تتويجه باللقب ستفتح الجماهير قلبها له من أوسع الأبواب.

توروب ينتظر الذهبية الأولى مع الأهلي

وفي السطور التالية نستعرض المدربين الأجانب الذين حصدوا لقب كأس السوبر قبل توروب وتاريخ الأهلي في البطولة المحلية:

يعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب السوبر المصري برصيد 15 نسخة، بداية من 2003 حتى 2024، كما أنه خسر اللقب 4 مرات من قبل أعوام: "2009، 2016-17، 2019-20، 2020-21".

بدأ الأهلي المشاركة في البطولة عام 2003، وفاز وقتها على نادي الزمالك بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية، ووقتها كان البرتغالي أنطونيو أوليفيرا.

كانت مباراة الزمالك هي الأولى للمدرب البرتغالي مع الأهلي وحقق وقتها الفوز بنتيجة 3-1، ليفتتح مشواره مع الأهلي ببطولة حصد خلالها الكأس.

وفي السطور التالية نستعرض مدربي الأهلي الأجانب المتوجين بالسوبر:

1- البرتغالي أنطونيو أوليفيرا. توج بنسخة 2003.

2- البرتغالي مانويل جوزيه توج بنسخة 2005 و2006 و2007 و2008.

3- الإسباني خوان جاريدو.. توج بنسخة 2014.

4- السويسري ريني فايلر.. توج بنسخة 2018-19.

5-السويسري مارسيل كولر.. توج بنسخة 2021-22 و2022-23 و2023-24 و2024.

وبالتالي سيكون المدرب الدنماركي ييس توروب الأجنبي السادس الذي يتوج باللقب المحلي بعد كلا من: "جاريدو، كولر، فايلر، جوزيه وأوليفيرا".

أما النسخ التي توج بها الأهلي باللقب بمدربين مصريين كالتالي:

1- نسخة 2010.. حسام البدري. (انتصر على حرس الحدود 1-0).

2- نسخة 2012.. حسام البدري. (انتصر على إنبي 2-1).

3- نسخة 2015.. عبد العزيز عبد الشافي. (انتصر على الزمالك 3-2).

4- نسخة 2017-18.. حسام البدري. (انتصر على المصري بنتيجة 1-0).