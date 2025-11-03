المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

1 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

ياسر إبراهيم: هدفنا التتويج بالسوبر المصري.. ونحاول تطبيق تعليمات توروب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:15 م 03/11/2025
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

ياسر إبراهيم لاعب الأهلي

أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، أن هدف الفريق المنافسة والتتويج بمسابقة كأس السوبر المصري في الإمارات، مشددًا على مدى صعوبة المواجهة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتستضيف الإمارات مسابقة كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق هي، الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز.

تصريحات ياسر إبراهيم عن السوبر المصري

تحدث ياسر إبراهيم في تصريحات أدلى بها لاعب الأهلي، عبر الحساب الرسمي للنادي بخصوص المشاركة في كأس السوبر، مستهلًا: "أهداف الأهلي تتمثل في المنافسة بقوة على أي بطولة يشارك بها الفريق، والتتويج بها في النهاية وهذا أمر مُسلم به".

وأضاف مدافع الأهلي: "المباراة أمام سيراميكا كليوباترا صعبة، سنواجه فريق جيد ومنظم وإن شاء الله نقوم بدراستهم بشكل جيد مع المدير الفني وتخطي المواجهة بنجاح".

وأكمل ياسر إبراهيم: "المدير الفني متواجد منذ فترة ليست بالطويلة، لكننا نستمع له في المحاضرات، ونحاول تطبيق تعليماته من الجانب الفني ونستطيع أن نستوعبها بشكل جيد".

وواصل: "اللاعبون الكبار في الأهلي لهم دور هام في الفريق، من أجل تخطي الصعوبات بالفترة المقبلة التي ليست سهلة نظرًا لتلاحم المباريات في مختلف المسابقات، وإن شاء الله نقدم دورنا على أكمل وجه".

وأتم ياسر إبراهيم حديثه، موجهًا رسالة للجماهير قائلًا: "ننتظر جماهير الأهلي الداعمة لنا في أي مكان نتواجد به، وإن شاء الله نستطيع أن نُسعدكم بالفوز بالبطولة".

 

الأهلي السوبر المصري كأس السوبر المصري ياسر إبراهيم سيراميكا كليوباترا

