أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، أن هدف الفريق المنافسة والتتويج بمسابقة كأس السوبر المصري في الإمارات، مشددًا على مدى صعوبة المواجهة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتستضيف الإمارات مسابقة كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق هي، الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز.

تصريحات ياسر إبراهيم عن السوبر المصري

تحدث ياسر إبراهيم في تصريحات أدلى بها لاعب الأهلي، عبر الحساب الرسمي للنادي بخصوص المشاركة في كأس السوبر، مستهلًا: "أهداف الأهلي تتمثل في المنافسة بقوة على أي بطولة يشارك بها الفريق، والتتويج بها في النهاية وهذا أمر مُسلم به".

وأضاف مدافع الأهلي: "المباراة أمام سيراميكا كليوباترا صعبة، سنواجه فريق جيد ومنظم وإن شاء الله نقوم بدراستهم بشكل جيد مع المدير الفني وتخطي المواجهة بنجاح".

وأكمل ياسر إبراهيم: "المدير الفني متواجد منذ فترة ليست بالطويلة، لكننا نستمع له في المحاضرات، ونحاول تطبيق تعليماته من الجانب الفني ونستطيع أن نستوعبها بشكل جيد".

وواصل: "اللاعبون الكبار في الأهلي لهم دور هام في الفريق، من أجل تخطي الصعوبات بالفترة المقبلة التي ليست سهلة نظرًا لتلاحم المباريات في مختلف المسابقات، وإن شاء الله نقدم دورنا على أكمل وجه".

وأتم ياسر إبراهيم حديثه، موجهًا رسالة للجماهير قائلًا: "ننتظر جماهير الأهلي الداعمة لنا في أي مكان نتواجد به، وإن شاء الله نستطيع أن نُسعدكم بالفوز بالبطولة".