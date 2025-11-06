كشف موقف خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، من المشاركة في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ويلعب الزمالك، مع بيراميدز مساء يوم الخميس المقبل، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأشعة تثبت إصابة بيزيرا بمزق في العضلة الخلفية وتضاؤل فرص لحاقه بمباراة بيراميدز".

وأضاف المصدر: "على أن يتوقف موقف بيزيرا من المباراة الثانية في السوبر المصري حسب استجابته وتعافيه".

وتعرض بيزيرا لإصابة خلال مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف نادي الزمالك أن التشخيص المبدئي لإصابة بيزيرا أوضح تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ويعد بيزيرا أحد أهم أسلحة نادي الزمالك في بطولة السوبر وذلك بعدما تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق الأبيض حتى الآن في 11 مباراة بواقع 846 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويقود أحمد عبد الرؤوف فريق الزمالك بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تمت إقالته بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق الأبيض.