المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حسين السيد: الأهلي بطل أفريقيا.. ومواجهته في السوبر صعبة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:01 ص 04/11/2025
حسين السيد

حسين السيد - لاعب سيراميكا

كشف حسين السيد، لاعب سيراميكا كليوباترا، أهمية مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر بطل أفريقيا ومن صعب المباراة أمامه.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال حسين السيد في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "ننتظر بطولة السوبر كل عام في مصر لأنها تحت أعين الجميع بالأخص في الإمارات بسبب مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا".

وأضاف: "الاستقبال كان جميلا ولنا الشرف التواجد وسط هؤلاء الفرق، وهذا يدل على أن سيراميكا يعمل بنظام ناجح ويارب من نجاح لنجاح، ونستطيع عمل شيء يشرف نادينا والجهاز الفني واللاعبين".

وأنهى لاعب سيراميكا: "مواجهة الأهلي صعبة بالتأكيد هو بطل أفريقيا، وإن شاء الله نقدم مستوى جيد يليق بالفريقين خلال المباراة".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي كأس السوبر المصري حسين السيد سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg