كشف حسين السيد، لاعب سيراميكا كليوباترا، أهمية مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر بطل أفريقيا ومن صعب المباراة أمامه.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال حسين السيد في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "ننتظر بطولة السوبر كل عام في مصر لأنها تحت أعين الجميع بالأخص في الإمارات بسبب مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا".

وأضاف: "الاستقبال كان جميلا ولنا الشرف التواجد وسط هؤلاء الفرق، وهذا يدل على أن سيراميكا يعمل بنظام ناجح ويارب من نجاح لنجاح، ونستطيع عمل شيء يشرف نادينا والجهاز الفني واللاعبين".

وأنهى لاعب سيراميكا: "مواجهة الأهلي صعبة بالتأكيد هو بطل أفريقيا، وإن شاء الله نقدم مستوى جيد يليق بالفريقين خلال المباراة".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.