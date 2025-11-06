المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

اتحاد الكرة يعلن حكام نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:07 ص 05/11/2025
السوبر المصري

كأس السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتهما في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، حيث تقام مباراتا نصف النهائي لتحديد طرفي النهائي، على أن يلتقي الخاسران في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الأول، مساء الخميس 6 نوفمبر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

أما نصف النهائي الثاني، فسيجمع بين الزمالك وبيراميدز في اليوم نفسه، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 9 نوفمبر على الملعب نفسه الذي سيستضيف أيضًا مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم ذاته.

وجاءت تعيينات حكام نصف النهائي على النحو التالي:

الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثان: هاني خيري

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم مساعد فيديو: خالد حسين

حكم رابع: بدر بو جمهور

الزمالك وبيراميدز:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: طارق مصطفى

حكم فيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: شريف عبد الله

حكم رابع زايد النعيمي

مباراة الأهلي القادمة
السوبر المصري – الأهلي – الزمالك – بيراميدز – سيرا

