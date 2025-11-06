عُقد اليوم، في استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بين الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء الخميس المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

وتم التأكيد من جانب مسؤولي لجنة الحكام على أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي (ضربات الرأس) غير مطبق حتى الآن في البطولة وكذلك البطولات المحلية.

يتعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يُسمح بأكثر من 5 تغييرات فقط على 3 فترات توقف طوال الشوطين.