الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

السوبر المصري 2025.. الأهلي يسيطر وممثل وحيد من الزمالك ضمن أغلى 10 لاعبين (صور)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:19 ص 05/11/2025
يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر المصري لعام 2025.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة، منافسات البطولة، خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية كبرى.

ويشارك في كأس السوبر 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري، والزمالك كونه بطل كأس مصر، بيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة والمشارك بالكارت الذهبي.

وسبق أن انطلقت النسخة الأولى من بطولة كاس السوبر المصري عام 2001، وكانت أول مباراة من البطولة يوم 14 سبتمبر عام 2001.

وجمعت المواجهة الأولى للسوبر المحلي بين الزمالك وغزل المحلة، وحتى آخر نسخ المسابقة، التي أقيمت بين 4 أندية وتوج الأهلي بلقبها أمام الزمالك بركلات الترجيح.

اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في السوبر المصري 2025

محمود حسن تريزيجيه - الأهلي - 5.00 مليون يورو

أحمد سيد زيزو - الأهلي - 3.50 مليون يورو

أشرف بنشرقي - الأهلي - 3.00 مليون يورو

أليو ديانج - الأهلي - 3.00 مليون يورو

إيفرتون - بيراميدز - 2.80 مليون يورو

مروان عطية - الأهلي - 2.50 مليون يورو

فيستون ماييلي - بيراميدز - 1.80 مليون يورو

محمد هاني - الأهلي - 1.50 مليون يورو

محمد علي بن رمضان - الأهلي - 1.50 مليون يورو

خوان بيزيرا - الزمالك - 1.50 مليون يورو

ويحتل إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي المركز الثاني بقيمة 4.00 مليون يورو، لكنه سيغيب بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

بينما يتواجد رمضان صبحي في المركز الثاني عشر بـ1.50 مليون يورو، لكنه يتواجد خارج قائمة بيراميدز للسوبر.

ويتواجد مدافع الأهلي، أشرف داري، خلف رمضان صبحي في القائمة بـ1.50 مليون يورو، لكنه سيغيب للإصابة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري

