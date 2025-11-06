المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عبد الحفيظ يصل مقر الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

01:41 م 05/11/2025
عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ خلال تواجده مع بعثة الأهلي

وصل سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر بعثة الفريق، المتواجدة حاليًا في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الحالية من البطولة في دولة الإمارات، بمشاركة أربعة أندية هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وحرص سيد عبد الحفيظ على السفر إلى الإمارات لمؤازرة الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس.

وتُقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تكليف سيد عبد الحفيظ بتولي منصب القائم بأعمال المشرف العام على فريق الكرة، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الإثنين الماضي.

الأهلي سيد عبد الحفيظ سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري

