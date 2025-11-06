وصل سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر بعثة الفريق، المتواجدة حاليًا في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الحالية من البطولة في دولة الإمارات، بمشاركة أربعة أندية هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وحرص سيد عبد الحفيظ على السفر إلى الإمارات لمؤازرة الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس.

وتُقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تكليف سيد عبد الحفيظ بتولي منصب القائم بأعمال المشرف العام على فريق الكرة، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الإثنين الماضي.