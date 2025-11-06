المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لافتات خاصة.. ستاد هزاع بن زايد يتزين قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا في السوبر (صور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:26 م 05/11/2025
أصبح ستاد هزاع بن زايد الذي يقع في منطقة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاهزاً لاستضافة أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية كبرى.

ويشارك في كأس السوبر 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري، والزمالك كونه بطل كأس مصر، بيراميدز المشارك بالكارت الذهبي، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

ستاد هزاع بن زايد يتزين قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا

يستضيف ستاد هزاع بن زايد مباراة نصف النهائي الأول من بطولة كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مساء الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف النهائي الأول من السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بعض اللقطات من ستاد هزاع بن زايد، حيث تزين في أبهى صورة قبل انطلاق مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

لمشاهدة لقطات من ستاد هزاع بن زايد قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري سيراميكا كليوباترا ستاد هزاع بن زايد

