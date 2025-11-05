المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. كيف يفكر يورشيتش لمواجهة الزمالك في السوبر المصري؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:38 م 05/11/2025 تعديل في 06/11/2025
كرونسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز

الكرواتي كريستيان يورشيتش

تتجه الأنظار إلى ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقام المواجهة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز مساء الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويشارك بيراميدز في البطولة بالبطاقة الذهبية إلى جانب الثلاثي الأهلي بطل الدوري، الزمالك حامل لقب كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

استقرار فني في بيراميدز وتبديل وحيد لتعويض بلاتي توريه

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الكرواتي كريستيان يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، استقر على تشكيله الأساسي لمواجهة الزمالك، مع تغيير وحيد اضطراري لتعويض غياب البوركيني بلاتي توريه المصاب.

وأوضح المصدر أن يورشيتش سيدفع بالدولي المغربي وليد الكرتي في وسط الميدان بجوار مهند لاشين، بينما سيحافظ على باقي عناصر الفريق التي شاركت في المباريات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يبدأ بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

وفي الوسط الثنائي لاشين والكرتي، أمامهما الثلاثي إيفرتون – محمود زلاكة – مصطفى زيكو، وفي الهجوم الكونغولي فيستون ماييلي.

مران قوي في أبوظبي استعدادًا لموقعة آل نهيان

وخاض بيراميدز أول تدريباته في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتركز المران على الجوانب البدنية والخططية، وسط روح تنافسية عالية بين اللاعبين لحجز مقعد في التشكيل الأساسي.

ويختتم الفريق استعداداته مساء الأربعاء على ملعب آل نهيان الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في لقاء يسعى خلاله يورشيتش لقيادة فريقه إلى النهائي الأول له في السوبر المصري.

الزمالك أحمد الشناوي بيراميدز كأس السوبر المصري وليد الكرتي فيستون ماييلي بلاتي توريه كريستيان يورشيتش

