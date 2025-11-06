يضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره بيراميدز، ضمن منافسات مسابقة كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم مسابقة كأس السوبر المصري 4 فرق، الأهلي بصفته حامل لقب الدوري المصري، والزمالك بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس رابطة الأندية، وبيراميدز المشارك ببطاقة الدعوة الذهبية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، لحساب منافسات دور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري، ويقام اللقاء على أرضية ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز

يدخل فريقي الزمالك وبيراميدز المباراة بالطموح ذاته، إذ يسعى كلاهما في تحقيق البطولة من أجل استكمال الموسم بطموح مرتفع.

ويرغب الزمالك في الظفر باللقب لتصحيح مسار الفريق عقب التعثرات التي صاحبته مؤخرًا في المسابقات المحلية.

ويسعى بيراميدز لمواصلة الهيمنة وحصد البطولات التي عرف طريقها، إذ يرغب في تحقيق اللقب الخامس له.

الزمالك يتفوق على بيراميدز تاريخيًا

التقى فريق الزمالك بنظيره بيراميدز خلال 19 مباراة في مختلف المسابقات، كان للأبيض الأفضلية إذ تمكن من تحقيق الفوز خلال 7 مناسبات مقابل 4 للسماوي، وفرض التعادل الإيجابي نفسه خلال 8 مرات.

تفوق فريق الزمالك على نظيره بيراميدز في 7 مواجهات، من بينها مباراتان حُسمتا بركلات الترجيح، فيما حقق السماوي الأفضلية في 4 مباريات، منها مواجهتان انتهتا بالطريقة نفسها.

رؤية مدرب الزمالك وبيراميدز

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، جاهزية فريقه بشكل جيد لمواجهة بيراميدز، في كأس السوبر المصري.

وقال: "لدينا استعداد جيد للغاية من أجل تقديم مباراة قوية أمام بيراميدز، وهو فريق كبير ويعيش فترة رائعة".

وأضاف: "لا نقلق ونحن نحظى بدعم جمهور الزمالك، وكثيرًا ما تخطينا أزمات كبيرة بدعم الجمهور".

وتابع: "أثق في المستوى الفني للاعبي الزمالك، رغم أننا نعاني من غيابات مؤثرة، لكن المجموعة الحالية ستتحمل المسؤولية".

من جانبه رأى كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن المباراة ستحسم بالتفاصيل الصغيرة.

وأوضح: "من أصعب الأمور التي تواجهني كمدير فني هو الحفاظ على التواجد في القمة، ومن السهل الوصول للقمة لكن الحفاظ على ذلك صعب للغاية".

وزاد: "في الفترة الماضية حققنا بطولات عديدة، وشخصيا لدي طموح كبير والنادي أيضًا يملك نفس الشيء ونحن نريد عمل شيء للفريق".

حكام مباراة الزمالك أمام بيراميدز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم الحكام الذي سيتولى إدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز، والتي ستجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

حكم ساحة: محمد معروف.

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثان: طارق مصطفى.

حكم فيديو: حسام عزب.

حكم مساعد فيديو: شريف عبد الله.

حكم رابع زايد النعيمي.