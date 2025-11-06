أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة من مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدڤيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أمام الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي السوبر المصري.

ويشارك سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري للنسخة الثانية على التوالي، بصفته بطلًا لكأس الرابطة الموسم الماضي.