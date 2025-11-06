المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاز ضد الزمالك مرتين.. الأهلي لا يعرف الهزيمة على ملعب "هزاع بن زايد"

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:27 م 06/11/2025
الأهلي

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حقق النادي الأهلي الفوز مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، ضد سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات السوبر المصري.

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، في لقاء أقيم على استاد هزاع بن زايد.

 وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل مروان عثمان في الدقيقة 41، ثم سجل نيتس جراديشار الهدف الحاسم في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة، يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، لينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر والتي تجمع بين الزمالك وبيراميدز.

تاريخ الأهلي على ملعب هزاع بن زايد

واللافت للنظر أن النادي الأهلي لا يعرف الخسارة على ملعب "هزاع بن زايد" في بطولة السوبر المصري، حيث لعب على هذا الملعب 4 مرات وانتصر فيهم جميعا.

من بين الـ 4 انتصارات التي حققهم النادي الأهلي على ملعب هزاع بن زايد، كان الفوز ضد نادي الزمالك مرتين في نهائي السوبر.

وجاءت مباريات الأهلي على هزاع بن زايد كالتالي:

1- الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.. في نسخة 2015.

2- الفوز على المصري بنتيجة 1-0.. في نسخة 2018.

3- الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0.. في نسخة 2022.

4- الفوز على سيراميكا بنتيجة 2-1.. في نسخة 2025.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي السوبر المصري هزاع بن زايد سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg