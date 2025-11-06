حقق النادي الأهلي الفوز مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، ضد سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات السوبر المصري.

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، في لقاء أقيم على استاد هزاع بن زايد.

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل مروان عثمان في الدقيقة 41، ثم سجل نيتس جراديشار الهدف الحاسم في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة، يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، لينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر والتي تجمع بين الزمالك وبيراميدز.

تاريخ الأهلي على ملعب هزاع بن زايد

واللافت للنظر أن النادي الأهلي لا يعرف الخسارة على ملعب "هزاع بن زايد" في بطولة السوبر المصري، حيث لعب على هذا الملعب 4 مرات وانتصر فيهم جميعا.

من بين الـ 4 انتصارات التي حققهم النادي الأهلي على ملعب هزاع بن زايد، كان الفوز ضد نادي الزمالك مرتين في نهائي السوبر.

وجاءت مباريات الأهلي على هزاع بن زايد كالتالي:

1- الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.. في نسخة 2015.

2- الفوز على المصري بنتيجة 1-0.. في نسخة 2018.

3- الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0.. في نسخة 2022.

4- الفوز على سيراميكا بنتيجة 2-1.. في نسخة 2025.