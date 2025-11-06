بدا الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، فخورا بلاعبي فريقه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر.

وفاز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال توروب في تصريحات عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "حقننا فوزًا مهمًا أمام سيراميكا بعد تعادلين، هذه أول خطوة في بطولة السوبر أمام فريق قوي".

وأضاف: "نستحق الفوز اليوم، لقد لعبنا بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة، وأبارك لكل من ينتمي للأهلي، ونضع أعيننا على أن نفوز في النهائي ونتوج بالبطولة".

وأوضح توروب: "كنت إيجابيًا وأبلغت اللاعبين بأننا لعبنا مباراة جيدة، وباركت لكل طاقم العمل وكل من جهز اللاعبين للمباراة، وأمامنا مهمة صعبة لتجهيز اللاعبين للمباراة النهائية، الفوز يمنحنا الثقة وهذا أهم شيء في الكرة".

وواصل مدرب الأهلي: "لعبنا مباراة جيدة واستحقينا الفوز والثقة التي حصلنا عليها بعد المباراة".

وأنهى تصريحاته برسالة للجماهير قائلًا: "أشكر جميع الجماهير على دعمهم لنا، نحتاج كل المساندة منكم أنتم اللاعب رقم 12 في الملعب، وتستحقون هذا الفوز، وننتظركم في النهائي".

