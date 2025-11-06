المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توروب: مهمة تجهيزنا للنهائي ستكون صعبة.. وجماهير الأهلي كانت اللاعب رقم 12

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:42 م 06/11/2025
ييس توروب

ييس توروب - مدرب الأهلي

بدا الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، فخورا بلاعبي فريقه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر.

وفاز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال توروب في تصريحات عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "حقننا فوزًا مهمًا أمام سيراميكا بعد تعادلين، هذه أول خطوة في بطولة السوبر أمام فريق قوي".

وأضاف: "نستحق الفوز اليوم، لقد لعبنا بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة، وأبارك لكل من ينتمي للأهلي، ونضع أعيننا على أن نفوز في النهائي ونتوج بالبطولة".

وأوضح توروب: "كنت إيجابيًا وأبلغت اللاعبين بأننا لعبنا مباراة جيدة، وباركت لكل طاقم العمل وكل من جهز اللاعبين للمباراة، وأمامنا مهمة صعبة لتجهيز اللاعبين للمباراة النهائية، الفوز يمنحنا الثقة وهذا أهم شيء في الكرة".

وواصل مدرب الأهلي: "لعبنا مباراة جيدة واستحقينا الفوز والثقة التي حصلنا عليها بعد المباراة".

وأنهى تصريحاته برسالة للجماهير قائلًا: "أشكر جميع الجماهير على دعمهم لنا، نحتاج كل المساندة منكم أنتم اللاعب رقم 12 في الملعب، وتستحقون هذا الفوز، وننتظركم في النهائي".

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي السوبر المصري جماهير الأهلي سيراميكا توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg