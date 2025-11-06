خطف نادي الزمالك بطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عقب انتصاره على نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب آل نهيان.

وبدأت المباراة بضغط من جانب بيراميدز، ليهدد فيستون ماييلي مرمى الأبيض بتسديدة أرضية أمسكها الحارس محمد عواد في الدقيقة 15 من زمن اللقاء.

وجاء الرد من الزمالك بتسديدة من محمد شحاتة، في الدقيقة 37 لكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

وشهد الشوط الأول تعرض المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة، في الدقيقة 41، ليجري الزمالك تبديلًا مبكرًا بدخول أحمد شريف.

وأجرى بيراميدز تبديلًا اضطراريًا بين شوطي اللقاء، بمشاركة علي جبر بدلًا من محمود مرعي المصاب.

وتألق الحارس محمد عواد، في التصدي لفرصة هدف محقق في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، بعد لمسة خطيرة من أحمد عاطف قطة، من داخل منطقة الجزاء.

وكاد محمد حمدي أن يخطف الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 52، برأسية قوية بعد ركلة ركنية نفذها بإتقان ممد الشيبي، لكن كرته مرت فوق العارضة.

وهدد ناصر ماهر مرمى بيراميدز في الدقيقة 59 بتسديدة أرضية أمسكها الحارس أحمد الشناوي.

وجاءت أخطر فرص الزمالك عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 87، بعد تمريرة من عبد الله السعيد، لكن كرته مرت بجوار القائم بعد الانفراد بالحارس أحمد الشناوي.

وأهدر إيفرتون دا سيلفا فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة 90، بعد عرضية متقنة من محمد الشيبي، لكن الجناح البرازيلي سدد الكرة فوق العارضة.

وشهدت ركلات الترجيح تألق الحارس محمد عواد، الذي تصدى لركلة الخامسة من مصطفى زيكو، ليمنح الأفضلية للزمالك، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري ركلة الحسم بنجاح.

وضرب الزمالك موعدًا مع النادي الأهلي، في المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد المقبل.