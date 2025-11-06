أصبحت ركلات الترجيح عادة لا تتوقف في مواجهات الزمالك وبيراميدز وذلك بعدما لجأ إليها الفريقان، اليوم الخميس، لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر المصري 2025.

واحتضن ستاد آل نهيان بالإمارات مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك خلال أحداث الـ90 دقيقة، حيث انتهى الوقت الأصلي (0-0).

ولجأ الزمالك وبيراميدز إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر المصري من أجل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.

وابتسمت ركلات الترجيح للزمالك بنتيجة 5-4 أمام بيراميدز.

ركلات الترجيح تتكرر للمرة الخامسة بين الزمالك وبيراميدز

اعتادت مواجهات الزمالك وبيراميدز على ركلات الترجيح سواء في الأدوار الإقصائية أو النهائيات أيضا.

وكانت ركلات الترجيح حاضرة 5 مرات في الأدوار الإقصائية (حسم الزمالك 4 مباريات، وبيراميدز لقاء وحيد).

القلعة البيضاء إلى النهائي بسيناريو درامي 🏆🔥 ركلات ترجيح مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/QrrJhYHr8L — ON Sport (@ONTimeSports) November 8, 2023

وكان العام الماضي شهد صدام الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بالنسخة الماضية.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في النسخة الماضية من السوبر بركلات الترجيح، ووصل النهائي وضرب موعدا مع الغريم التقليدي الأهلي وخسر اللقب في النهاية بركلات الترجيح.

"بتعليق محمد الشاذلي".. ركلات ترجيح مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري⚽🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/1OUdvLp3fI — ON Sport (@ONTimeSports) October 20, 2024

نتائج مواجهات الزمالك وبيراميدز في حضور ركلات الترجيح

موسم 2021-2022.. الزمالك 1-1 بيراميدز (3-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر، وهذه هي المرة الوحيدة التي تفوق فيها "السماوي" في الأدوار الإقصائية ضد الفارس الأبيض.

موسم 2022-2023.. الزمالك 3-3 بيراميدز (4-3 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر

موسم 2024-2025.. الزمالك 1-1 بيراميدز (5-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي السوبر المصري

موسم 2024-2025 .. الزمالك 1-1 بيراميدز (8-7 ركلات الترجيح).. نهائي كأس مصر

2025.. الزمالك 0-0 بيراميدز ( 5-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي السوبر المصري