المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كابوس لا ينتهي لبيراميدز.. ركلات الترجيح تواصل إنصاف الزمالك (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:00 م 06/11/2025
الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

أصبحت ركلات الترجيح عادة لا تتوقف في مواجهات الزمالك وبيراميدز وذلك بعدما لجأ إليها الفريقان، اليوم الخميس، لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر المصري 2025.

واحتضن ستاد آل نهيان بالإمارات مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك خلال أحداث الـ90 دقيقة، حيث انتهى الوقت الأصلي (0-0).

ولجأ الزمالك وبيراميدز إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر المصري من أجل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.

وابتسمت ركلات الترجيح للزمالك بنتيجة 5-4 أمام بيراميدز.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

ركلات الترجيح تتكرر للمرة الخامسة بين الزمالك وبيراميدز

اعتادت مواجهات الزمالك وبيراميدز على ركلات الترجيح سواء في الأدوار الإقصائية أو النهائيات أيضا.

وكانت ركلات الترجيح حاضرة 5 مرات في الأدوار الإقصائية (حسم الزمالك 4 مباريات، وبيراميدز لقاء وحيد).

وكان العام الماضي شهد صدام الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بالنسخة الماضية.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في النسخة الماضية من السوبر بركلات الترجيح، ووصل النهائي وضرب موعدا مع الغريم التقليدي الأهلي وخسر اللقب في النهاية بركلات الترجيح.

نتائج مواجهات الزمالك وبيراميدز في حضور ركلات الترجيح

موسم 2021-2022.. الزمالك 1-1 بيراميدز (3-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر، وهذه هي المرة الوحيدة التي تفوق فيها "السماوي" في الأدوار الإقصائية ضد الفارس الأبيض.

موسم 2022-2023.. الزمالك 3-3 بيراميدز (4-3 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر

موسم 2024-2025.. الزمالك 1-1 بيراميدز (5-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي السوبر المصري

موسم 2024-2025 .. الزمالك 1-1 بيراميدز (8-7 ركلات الترجيح).. نهائي كأس مصر

2025.. الزمالك 0-0 بيراميدز ( 5-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي السوبر المصري

الزمالك مباراة الزمالك ماتش الزمالك الزمالك اليوم نتيجة مباراة الزمالك نتيجه مباراه الزمالك و بيراميدز zamalek vs pyramids ماتش الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg