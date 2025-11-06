المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

محمد عواد: لن أكشف مدرستي في ركلات الترجيح.. وأحب مواجهة الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:09 م 06/11/2025
محمد عواد

محمد عواد

كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سبب تميزه في التصدى لركلات الترجيح.

وفاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتصدى محمد عواد للركلة الخامسة لبيراميدز، ليفود الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال محمد عواد في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله على الفوز، حارس مرمى الزمالك، يجب أن يكون على أتم استعداد وجاهزية، وأي حارس يأتي له الفرصة يجب أن يكون على قدر المسؤولية".

وأضاف: "كل حارس له مدرسة في التصدى لركلات الترجيح، وأنا لن أقول مدرستي، وأتدرب دائمًا على ركلات الترجيح، وعندما يكون لديك أفضلية في هذا الأمر، كل لاعب سيعمل لك حساب".

وتابع: "درسنا لاعبي بيراميدز جيدًا مع مدرب الحراس، وكما قلت كل حارس له مدرسته في ركلات الترجيح"

وواصل: "سنلاقي الأهلي وهو فريق كبير، وأنا أحب هذه المباريات، نحن نحتاج اللقب لنبني عليه باقي موسمنا".

وأتم: "أنا تحت أمر الزمالك في أي شيء، وأنا أحب النادي كثيرًا، وأريد أن أثبت لمسؤولي النادي نفسي في كل مرة".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي، يوم الأحد المقبل، في نهائي السوبر المصري.

 

الزمالك السوبر المصري بيراميدز محمد عواد مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي السوبر المصري مباراة الزمالك اليوم الزمالك وبيراميدز

الإحصائيات

  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

