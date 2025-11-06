كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سبب تميزه في التصدى لركلات الترجيح.

وفاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتصدى محمد عواد للركلة الخامسة لبيراميدز، ليفود الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال محمد عواد في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله على الفوز، حارس مرمى الزمالك، يجب أن يكون على أتم استعداد وجاهزية، وأي حارس يأتي له الفرصة يجب أن يكون على قدر المسؤولية".

وأضاف: "كل حارس له مدرسة في التصدى لركلات الترجيح، وأنا لن أقول مدرستي، وأتدرب دائمًا على ركلات الترجيح، وعندما يكون لديك أفضلية في هذا الأمر، كل لاعب سيعمل لك حساب".

وتابع: "درسنا لاعبي بيراميدز جيدًا مع مدرب الحراس، وكما قلت كل حارس له مدرسته في ركلات الترجيح"

وواصل: "سنلاقي الأهلي وهو فريق كبير، وأنا أحب هذه المباريات، نحن نحتاج اللقب لنبني عليه باقي موسمنا".

وأتم: "أنا تحت أمر الزمالك في أي شيء، وأنا أحب النادي كثيرًا، وأريد أن أثبت لمسؤولي النادي نفسي في كل مرة".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي، يوم الأحد المقبل، في نهائي السوبر المصري.