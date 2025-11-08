نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في توقف نوفمبر.

الكشف عن ملعب وموعد مباريات مصر في بطولة العين الودية

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية، عن ملعب وموعد مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية، التي تشهد مشاركة 4 منتخبات بينهم مصر، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية الذي تستضيفه المغرب في

ديسمر المقبل، ثم كأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: الكشف عن ملعب وموعد مباريات مصر في بطولة العين الودية

بـ10 لاعبين.. منتخب الناشئين يحصد نقطة ثمينة أمام فنزويلا في كأس العالم

اقتنص منتخب مصر للناشئين، نقطة ثمينة من مواجهة نظيره الفنزويلي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر للناشئين يحصد نقطة ثمينة أمام فنزويلا

أحمد سليمان يتحدث عن.. إيقاف قيد الزمالك.. والتعاقد مع حامد حمدان

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، أن أزمة إيقاف القيد ستحل قريبًا.

اقرأ التفاصيل: أحمد سليمان يتحدث عن.. إيقاف قيد الزمالك

ترقب صلاح وممثلي مصر.. كاف يعلن موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد حفل جوائز الأفضل داخل القارة السمراء، خلال عام 2025، على مستوى اللاعبين والمنتخبات والمدربين.

اقرأ التفاصيل: كاف يعلن موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2025

محمد علي بن رمضان: الأهلي هدفه التتويج بكل الألقاب.. وأعمل على تحسين أدائي

أكد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، أن هدفهم تحقيق لقب السوبر المصري.

اقرأ التفاصيل: محمد علي بن رمضان: الأهلي هدفه التتويج بكل الألقاب

رغبة وحذر.. هل يلحق بيزيرا بنهائي السوبر المصري؟

لم يحسم نادي الزمالك حتى الآن، موقف نجمه البرازيلي خوان بيزيرا، من المشاركة في مباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الأحد، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، على ملعب محمد بن زايد.

اقرأ التفاصيل: رغبة وحذر.. هل يلحق بيزيرا بنهائي السوبر المصري؟

الزمالك: لا حديث حاليًا عن مدرب جديد لخلافة عبد الرؤوف

أكد ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن الحديث عن التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي أمر غير مقبول، مشددًا على دعم النادي الكامل لأحمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

اقرأ التفاصيل: الزمالك: لا حديث حاليًا عن مدرب جديد لخلافة عبد الرؤوف

طاهر قبل نهائي السوبر: نريد تحقيق البطولة الأولى مع توروب

تحدث طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي عن خوض نهائي كأس السوبر المصري ضد الزمالك، متمنيًا أن يحقق الفريق أول بطولة مع الدنماركي ييس توروب.

اقرأ التفاصيل: قبل نهائي السوبر.. طاهر محمد يتحدث عن توروب