أسفر الاجتماع الفني عن تحديد أطقم فريقي الأهلي والزمالك، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة في الإمارات.

مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

زي الأهلي والزمالك

وتقرر في الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي باعتباره الطرف الأول في المباراة النهائية، زيه المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

بينما على الجانب الآخر، سيرتدي الزمالك زيه المكون من القميص الأبيض والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

بينما الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على لمعب آل نهيان.