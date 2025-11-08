المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لون شورت مختلف".. الأهلي والزمالك بالزي التقليدي في نهائي كأس السوبر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:45 ص 08/11/2025
الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الإمارات

أسفر الاجتماع الفني عن تحديد أطقم فريقي الأهلي والزمالك، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة في الإمارات.

مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

زي الأهلي والزمالك

وتقرر في الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي باعتباره الطرف الأول في المباراة النهائية، زيه المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

بينما على الجانب الآخر، سيرتدي الزمالك زيه المكون من القميص الأبيض والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

بينما الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على لمعب آل نهيان.

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

