تتجه الأنظار صوب ملعب محمد بن زايد، غدًا الأحد، حيث المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات مسابقة كأس السوبر المصري.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري، بعد أن تأهل الثنائي للمواجهة المنتظر عقب تخطي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على الترتيب.

الأهلي والزمالك يلامسان السوبر

حسم الأهلي تفوقه أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وتفوق الأهلي أمام سيراميكا بفضل الثنائي محمود حسن تريزيجيه ونييتس جراديشار، حيث نجحا في هز الشباك خلال الدقيقتين 19 و25، بينما سجل هدف بطل كأس الرابطة، مروان عثمان في الدقيقة 40.

وبلغ فريق الزمالك المباراة النهائية من كأس السوبر المصري، بعد أن تفوق على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف.

الأهلي يواجه الزمالك في النهائي

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي السوبر، وسط أحلام الثنائي بالتتويج باللقب المحلي، إذ تلتقي رغبتهما في حمل الكأس الكفيل بتصحيح الأمور داخل الفريقين في ظل تذبذب المستوى الذي يعانيان منه.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام الزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على أرضية ملعب محمد بن زايد وسط حضور جماهيري متوقع أن يملأ المدرجات بالكامل.

ماذا يحدث في حالة تعادل الأهلي والزمالك في نهائي السوبر؟

انتهت مباراة الزمالك أمام بيراميدز، في نصف نهائي السوبر بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتم اللجوء بعد ذلك إلى ركلات الترجيح بدلًا من الوقت الإضافي، لمعرفة الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة.

مواجهة الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري، ستختلف في ذلك الجانب إذ تنص اللائحة على اللجوء إلى الوقت الإضافي حال انتهت الـ90 دقيقة بالتعادل بين الفريقين، مع إتاحة تبديل إضافي للثنائي.

وحال استمر التعادل بين الأهلي والزمالك في الوقت الإضافي، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، من أجل معرفة الفريق المتوج بلقب السوبر المصري، والآخر الوصيف.

وتضمن الاجتماع الفني الذي تم عقده صباح اليوم السبت، التأكيد على اللجوء لشوطين إضافيين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، كما سيكون متاحًا لكل فريق بإجراء التغيير السادس حال الوصول للأشواط الإضافية، ومن ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال استمرت النتيجة دون تقدم أحد الثنائي.