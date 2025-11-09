المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

الأحمر يكتسح.. كم مرة خاض الأهلي والزمالك نهائي السوبر المصري؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:40 ص 08/11/2025
الزمالك والأهلي

الأهلي ضد الزمالك

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، انطلاق مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بعد أن نجح الأحمر في التفوق على سيراميكا كليوباترا، بنصف النهائي، بنتيجة 2-1.

فيما تأهل الفارس الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

كم مرة تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي السوبر المصري؟

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى نهائي النسخ الثلاث التي أقيمت بالنظام الجديد في الإمارات، فيما وصل إجمالي مشاركاته إلى 17 مرة.

ويتواجد نادي الزمالك في وصافة الأندية الأكثر صعودًا إلى نهائي السوبر المصري، خلف غريمه التقليدي، الأهلي، بإجمالي 13 مرى.

وفي سياق متصل، تغيب نادي الزمالك عن النسخة الأولى من السوبر، بالنظام الجديد، نظرًا لتطبيقه عقوبة الحرمان، بعد الانسحاب من النسخة السابقة.

لكن الفارس الأبيض شارك في النسختين، الثانية والثالثة، بالنظام الجديد، واستطاع العبور إلى النهائي في كلتيهما، وقبل ذلك شارك في السوبر 11 مرة.

عدد بطولات الأهلي والزمالك في السوبر

رفع النادي الأهلي 15 لقب من البطولة، خلال 20 مشاركة، وكانت البداية خلال نسخة 2003 وهي النسخة الثالثة من وقت انطلاق المسابقة، وآخرها كانت في 2024.

بينما حصد الزمالك في السوبر المصري طوال تاريخه 4 بطولات، خلال 13 مشاركة، حيث رفع الأبيض لقب أول نسختين، تواليًا، ثم ظفر بلقب نسختي 2017 و2020 أمام الأهلي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

يحين موعد مباراة نهائي السوبر المصري 2025، يوم الأحد 9 نوفمبر، على أرضية ملعب "محمد بن زايد"، في تمام الـ5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تتولى قنوات (أون سبورت - أبو ظبي الرياضية - دبي الرياضية) مهمة نقل منافسات كأس السوبر، وتذاع قمة الأهلي والزمالك على قناة ON Sport 1 HD.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري

