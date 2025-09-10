أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مواجهتي منتخب مصر أمام غانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية.

وتقام مباراتي مصر ضد غانا ذهابًا وإيابًا في المرحلة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية، التي تستضيفها المغرب، في شهر مارس من العام المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر، أحد أيام 22، 23 و24 أكتوبر المقبل، بينما تستضيف غانا مباراة الإياب أحد يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتجاوز منتخب مصر نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالمرحلة الأولى في التصفيات.

بينما تأهل منتخب غانا بشكل مباشر إلى المرحلة الثانية بفضل تصنيفه العالمي.