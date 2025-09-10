المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

تحديد موعد مواجهتي مصر ضد غانا في تصفيات أمم أفريقيا للكرة النسائية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:43 م 10/09/2025
منتخب مصر للكرة النسائية

منتخب مصر للكرة النسائية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مواجهتي منتخب مصر أمام غانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية.

وتقام مباراتي مصر ضد غانا ذهابًا وإيابًا في المرحلة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية، التي تستضيفها المغرب، في شهر مارس من العام المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر، أحد أيام 22، 23 و24 أكتوبر المقبل، بينما تستضيف غانا مباراة الإياب أحد يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتجاوز منتخب مصر نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالمرحلة الأولى في التصفيات.

منتخب مصر للسيدات يهزم رواندا في تصفيات أمم أفريقيا 2026

بينما تأهل منتخب غانا بشكل مباشر إلى المرحلة الثانية بفضل تصنيفه العالمي.

منتخب مصر غانا تصفيات أمم أفريقيا الكرة النسائية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

