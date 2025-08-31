شهدت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي تغيرًا في أسعار عدد من اللاعبين خلال اليوم الأحد.

ارتفع سعر لاعب واحد فقط خلال التحديث الذي تم اليوم الأحد، في حين انخفضت أسعار مجموعة كبيرة من النجوم.

ويعد سعر اللاعب أحد أهم العناصر المؤثرة في اختياره في تشكيلات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن كل تشكيلة لها ميزانية محدودة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

الارتفاعات

دان ندوي (نوتنجهام فورست) – £6.1m

الانخفاضات (Fallers)

ريس نيلسون (آرسنال) – £4.9m

إيميليانو بوينديا (أستون فيلا) – £5.3m

آشلي بارنز (بيرنلي) – £4.4m

داركو تشورلينوف (بيرنلي) – £4.9m

زيان فليمينج (بيرنلي) – £5.4m

مايكل أوبافيمي (بيرنلي) – £4.4m

ويسلي فوفانا (تشيلسي) – £4.4m

يوسف شيرميتي (إيفرتون) – £4.9m

ناثان باترسون (إيفرتون) – £4.4m

أندرياس بيريرا (فولهام) – £5.3m

هاري ويلسون (فولهام) – £5.4m

جيمس ماكونيل (ليفربول) – £4.4m

يوشكو جفارديول (مان سيتي) – £5.8m

راسموس هويلوند (مان يونايتد) – £6.3m

بنجامين سيسكو (مان يونايتد) – £7.4m

جولينتون (نيوكاسل) – £5.9m

أحمد عبد اللهي (سندرلاند) – £4.4m

مارك جيوي (سندرلاند) – £4.4m

أنتوني باترسون (سندرلاند) – £4.4m

لوكاس بيرجفال (توتنهام) – £5.4m

بن ديفيز (توتنهام) – £4.4m

آرتشي جراي (توتنهام) – £4.9m

دين سكارليت (توتنهام) – £4.4m

لويس جيلييرمي (وست هام) – £4.9m

توماس سوتشيك (وست هام) – £5.8m

جان رينسر بيلجارد (وولفرهامبتون) – £5.4m