كلام فى الكورة
أندرسون: نونو سانتو ساعدني على التألق وأتمنى أن يظل مدربًا للفريق

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:12 ص 04/09/2025
نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست

نونو سانتو

عبر إليوت أندرسون، لاعب نوتنجهام فورست، عن أمله في استمرار نونو إسبيريتو سانتو على رأس القيادة الفنية للفريق عند عودته من معسكر منتخب إنجلترا.

أندرسون يعيش تجربته الأولى مع المنتخب الأول بعدما تم استدعاؤه للمشاركة في تصفيات كأس العالم أمام أندورا وصربيا، عقب مساهمته في تتويج منتخب الشباب بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه نادي فورست حالة من التوتر، حيث من المقرر أن يعقد نونو محادثات مع مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس خلال فترة التوقف الدولي.

وقال أندرسون: "نعم بالتأكيد، أتمنى أن يبقى نونو. لقد كان جيدًا جدًا معي ومنحني الحرية للعب بطريقتي. إنه يثق بي وهذا هو الأهم".

وأضاف: "المدرب قال لي: العب كما تتدرب، وهذا ساعدني كثيرًا. هذه الحرية منحتني منصة لتقديم أفضل ما لدي".

واختتم حديثه: "الآن أركز فقط على هذا المعسكر مع المنتخب، وبعد العودة سأضع كل تركيزي على النادي".

الدوري الإنجليزي نوتنجهام نونو سانتو

