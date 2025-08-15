شهدت مباراة ليفربول أمام بورنموث، واقعة مؤسفة أمس الجمعة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد أثناء الشوط الأول من اللقاء.

والتقى نادي ليفربول بنظيره بورنموث، أمس الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، وتمكن "الريدز" من تحقيق الفوز بنتيجة (4-2) بفضل ثنائية كييزا وصلاح.

بيان ليفربول

وأصدر نادي ليفربول بيانًا بشأن الواقعة التي حدثت خلال مباراته أمام بورنموث، أكد خلاله على إدانته لكافة أشكال العنصرية والتمييز، موضحًا أنه لن يتمكن من التعليق بشكل أكبر عن الأمر.

وجاء بيان ليفربول، على النحو التالي: "نادي ليفربول لكرة القدم على علم بوجود ادعاء بتعرض أحد الأشخاص لإساءة عنصرية خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي بورنموث".

وأضاف: "نحن ندين العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما، فليس لهما مكان في المجتمع أو في كرة القدم".

وأتم: "النادي غير قادر على التعليق أكثر في الوقت الحالي، حيث إن الحادث المزعوم الليلة هو موضوع تحقيق من قبل الشرطة، وسندعمه بشكل كامل".

واقعة عنصرية

وتعرض أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لعبارات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، أثناء تنفيذه رمية تماس قرب المدرج الرئيسي من ملعب أنفيلد.

وأبلغ سيمينيو، حكم المباراة، ليتجه إلى إيقاف اللقاء، ليجتمع بمدرب ليفربول، آرني سلوت، ومدرب بورنموث، أندوني إيراولا على أرض الملعب لإطلاعهما بالموقف.

ردود الفعل

وأصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا عقب التقارير التي أفادت بتعرض أنطوان سيمينيو، لإساءة عنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول.

وقالت شرطة ميرسيسايد: "يمكننا أن نؤكد أنه قد تم إخراج رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من ملعب آنفيلد عقب تقارير عن إساءة عنصرية وُجهت نحو لاعب بورنموث، أنطوان سيمينيو، خلال المباراة الافتتاحية للموسم هذا المساء بين ليفربول وبورنموث، وقد تم فتح تحقيق بعد التأكد من هوية الرجل وإبعاده من الملعب".

وأدان حساب الدوري الإنجليزي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، قائلًا: "توقفت مباراة الليلة بين نادي ليفربول لكرة القدم ونادي بورنموث مؤقتًا خلال الشوط الأول بعد ورود بلاغ عن إساءة تمييزية من الجمهور، موجهة إلى أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، ويتماشى هذا مع بروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز لمكافحة التمييز في الملعب".

وأضاف: "سيتم الآن التحقيق بشكل كامل في حادثة أنفيلد، نُعرب عن دعمنا الكامل للاعب والناديين، لا مكان للعنصرية في لعبتنا، ولا في أي مكان في مجتمعنا".

وأتم: "وسنواصل العمل مع أصحاب المصلحة والسلطات لضمان أن تكون ملاعبنا بيئة شاملة وترحيبية للجميع".

وقال آرني سلوت: "أعتقد أن الأمر قيد التحقيق لدى الشرطة الآن، والنادي أصدر بيانًا واضحًا حول موقفنا، للأسف، علينا أن نتحدث عن ذلك، وهو أمر جيد أن نناقشه، لكن اليوم كان يجب أن يكون عن ديوجو والتكريم له ومع ذلك، لا بد أن نؤكد أنه أمر غير مقبول في أي ملعب، فضلًا عن أنفيلد".

وأكمل: "تحدثت معه بعد المباراة وقلت له إننا سنفعل كل ما بوسعنا للعثور على الشخص المسؤول، أظن أنهم وجدوه بالفعل، وهذا جيد، كلما استطعنا مساعدته سنفعل".