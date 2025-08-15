كانت حقائبه جاهزة للرحيل.. بداية عهد كييزا في ليفربول

تنفس الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول، الصعداء، بعد تسجيله هدفه الأول مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي، بعد أن كان قاب قويسن أو أدنى من الرحيل والعودة من حيث أتى.

فيديريكو كييزا، الإيطالي الأشهر على الإطلاق الذي كان محط أطماع العديد من الأندية، من أجل التعاقد معه عقب ظهوره المميز مع منتخب إيطاليا، كان ليفربول يسعى جاهدًا للتخلص منه قبل بضعة أسابيع.

مشوار مظلم مع ليفربول

انتقل فيديريكو كييزا، إلى ليفربول مطلع الموسم الماضي، وهو يحمل طموحات جماهير "الريدز" في ظهور مميز مع الفريق وإعادته إلى سابق عهده، في تقارب مع سعي الإيطالي لوضع بصمة واضحة في أنفيلد.

لم تسر الأمور كما تمناها ليفربول أو كييزا، إذ ظل الإيطالي حبيس مركز التأهيل ومقاعد البدلاء، بعد سلسلة الإصابات القوية التي ضربته، وحصرت مشاركاته مع "الريدز" في 466 دقيقة فقط طوال موسم كامل.

ابتعاد كييزا عن الظهور مع ليفربول، وكثرة إصاباته فسره الكثير بأن اللاعب الإيطالي يشعر بعدم الراحة في الفريق وأن العودة إلى الدوري الإيطالي حيث نشأ سيكون الحل الأمثل له بعيدًا عن أضواء ملعب أنفيلد.

توالت الأنباء والتقارير المصحوبة باهتمام العديد من الأندية، التي ترغب في التعاقد مع كييزا من ليفربول، أملًا في إحياء الجناح الإيطالي وعودته للتحليق من جديد، تزامنًا مع رغبة اللاعب في المشاركة، وعدم ممانعة "الريدز" خروجه على سبيل الإعارة.

الاهتمامات ظلت تتوالي على كييزا، خاصة من الدوري الإيطالي أبرزها ميلان، إنتر، أتالانتا، نابولي، بالإضافة إلى اهتمام على استحياء من جانب الدوري التركي.

تمسك مفاجئ

عاد كييزا بشكل مفاجئ إلى حسابات آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بعد الاجتماع الذي حدث بين الإيطالي والمدرب، الذي تمسك باستمرار صاحب الـ27 عامًا.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن ليفربول يريد استمرار كييزا في الفريق بعد قرار المدير الفني، والذي جاء بسبب انخفاض عدد لاعبي الجناح في الفريق.

تلاقت رغبة كييزا الذي يأمل في الظهور والعودة إلى حسابات المنتخب الإيطالي، مع حاجة ليفربول إلى خدماته مع انخفاض عدد اللاعبين في مركزه بالفريق.

إذ قرر آرني سلوت الاعتماد على كييزا في مباراته أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين.

هدف أعاد الحياة إلى كييزا

دفع آرني سلوت، بالإيطالي كييزا في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ونجح اللاعب في التسجيل بعد مرور 8 دقائق فقط من مشاركته، ليمنح ليفربول التقدم في الدقيقة 88 من زمن المباراة، وسط فرحة عارمة من سلوت الذي وضع ثقته في "ًصفقته الجيديدة".

كييزا الذي احتفل بشكل هيستيري، بعد هدفه الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد موسم كامل على انضمامه إلى "الريدز"، كان يدرك أنه ما زال حيًا ويمكنه هز شباك المنافسين.

كييزا يريد البقاء

تحدث كييزا عن مستقبله، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع ليفربول مستقبلًا.

وقال كييزا: "بعد عام تمكنت أخيرًا من تسجيل أول أهدافي في الدوري الإنجليزي، سلوت منحني فرصة، وكان دائمًا يوجه لي كلمات تشجيع".

اللاعب إيطاليا، أجاب على أحد الأسئلة الهامة والتي كانت كالتالي: هل يعني هذا الهدف أن كييزا قد لا يغادر ليفربول عائدًا إلى الدوري الإيطالي بعد كل شيء؟

أجاب كييزا: "سوف نتحدث مع ليفربول، ولكن بصراحة تامة، أنا سعيد هنا، ألعب في واحد من أفضل الأندية في العالم، عليَّ فقط أن أنتظر وأكون جاهزًا، كما كنت الليلة، وأثبت أنني قادر على اللعب لهذا الفريق".

رغبة كييزا كانت واضحة في الاستمرار، وسط حالة السعادة التي كانت تغمر ملعب أنفيلد، والتي لم تكن لتحدث بدون الهدف الذي أعاد ليفربول إلى المقدمة وساهم في 3 نقاط أولى في مطلع الموسم.