تقارير: إيزي يقترب من الانتقال إلى توتنهام

يقترب إيبيريتشي إيزي، لاعب كريستال بالاس من الانتقال إلى توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد إيزي هدفًا لعديد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اتفاق بين إيزي وكريستال بالاس

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، نقلًا عن وكالة ورد أسوسييشن، فإن إيزي توصل إلى اتفاق مع كريستال بالاس يقضي بعدم مشاركته مع الفريق في مباراة تشيلسي يوم الأحد.

كان إيزي لاعبًا حاسمًا في فوز كريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، كما شارك أيضًا في فوز إيجلز على ليفربول ورفع الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس عام 2020 قادمًا من كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي.

مساهمات إيزي مع كريستال بالاس

وشارك إيزي في 168 مباراة رفقة كريستال بالاس في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 40 هدفًا وصنع 28 آخرين.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 12 مباراة مع منتخب إنجلترا وسجل هدفًا.

ويلعب كريستال بالاس أمام تشيلسي، غدًا الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتازز