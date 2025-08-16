المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هالاند على القمة.. الأكثر تسجيلا للأهداف بالدوري الإنجليزي تحت قيادة جوارديولا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:27 م 16/08/2025
هالاند

هالاند - مانشستر سيتي

لم يأخذ النرويجي إيرلينج هالاند وقتًا طويلًا حتى أصبح الأكثر تسجيلًا للأهداف مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا.

وسجل هالاند هدف تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد "2025-2026".

ويخوض هالاند موسمه الرابع مع مانشستر سيتي.

للتعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

اللاعبون الأكثر تسجيلًا للأهداف بالدوري الإنجليزي تحت قيادة جوارديولا

أصبح هالاند هو أكثر لاعب يسجل أهدافا بالدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

إيرلينج هالاند.. سجل 86 هدفا في (98 مباراة)

رحيم سترلينج.. سجل 85 هدفا في (194 مباراة)

سيرجيو أجويرو.. سجل 82 هدفا في (125 مباراة)

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مرموش على دكة بدلاء مان سيتي

يجلس المصري عمر مرموش على دكة البدلاء أمام وولفرهامبتون ومن المتوقع مشاركته في الشوط الثاني.

ودخل مانشستر سيتي مباراة وولفرهامبتون بتشكيلة مكونة من: 

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس، ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز

الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

تابع أحداث مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون (دقيقة بدقيقة) من هنا

مانشستر سيتي هالاند وولفرهامبتون عمر مرموش

