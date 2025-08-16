يضرب مانشستر سيتي موعدًا مع توتنهام في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وولفرهامبتون، اليوم السبت.

وافتتح مان سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد "2025-2026" بالفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0 بمشاركة النجم المصري عمر مرموش.

للتعرف على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وسجل أهداف مانشستر سيتي هالاند (هدفان)، رايندرز (هدف)، وريان شرقي (هدف).

مرموش اكتفى بـ24 دقيقة.. مان سيتي يبدأ رحلة استعادة لقب بريميرليج باكتساح وولفرهامبتون

موعد مباراة مان سيتي المقبلة ضد توتنهام

ينتظر مانشستر سيتي صدام قوي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام.

ومن المقرر أن تقام مباراة مان سيتي ضد توتنهام على ستاد الاتحاد يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس.

وتنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الثانية والنصف ظهرًا.

ويمكنكم متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

ويتطلع مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا لاستعادة هيبته هذا الموسم التي فقدها بعدما قدم موسما كارثيا، لم يحقق خلاله أي بطولة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا