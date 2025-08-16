المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صدام مع توتنهام.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:49 م 16/08/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يضرب مانشستر سيتي موعدًا مع توتنهام في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وولفرهامبتون، اليوم السبت.

وافتتح مان سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد "2025-2026" بالفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0 بمشاركة النجم المصري عمر مرموش.

للتعرف على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وسجل أهداف مانشستر سيتي هالاند (هدفان)، رايندرز (هدف)، وريان شرقي (هدف).

مرموش اكتفى بـ24 دقيقة.. مان سيتي يبدأ رحلة استعادة لقب بريميرليج باكتساح وولفرهامبتون

موعد مباراة مان سيتي المقبلة ضد توتنهام

ينتظر مانشستر سيتي صدام قوي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام.

ومن المقرر أن تقام مباراة مان سيتي ضد توتنهام على ستاد الاتحاد يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس.

وتنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الثانية والنصف ظهرًا.

ويمكنكم متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

ويتطلع مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا لاستعادة هيبته هذا الموسم التي فقدها بعدما قدم موسما كارثيا، لم يحقق خلاله أي بطولة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي توتنهام مانشستر سيتي

