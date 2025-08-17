المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تقارير: مانشستر يونايتد يناقش عودة دي خيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:00 م 17/08/2025
ديفيد دي خيا

دي خيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن احتمالية عودة ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا، إلى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن دي هناك محادثات تجرى بين مانشستر يونايتد ودي خيا، وذلك تمهيدًا لاحتمالية عودته من جديد.

دي خيا يوافق على العودة لمانشستر يونايتد

وأوضح التقرير، أن دي خيا أبدى موافقته على العوة إلى مانشستر يونايتد، ولا يمانع الفكرة على الإطلاق.

وذكر التقرير، أن مانشستر يونايتد علم بوجود بند في عقد دي خيا مع فيورنتينا يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ مالي بسيط.

هدف تاريخي وهشاشة دفاعية.. 5 أرقام من مباراة ليفربول الافتتاحية ضد بورنموث

ويخوض دي خيا موسمه الثاني مع فيورنتينا، حيث انضم إلى الفريق مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

ورحل دي خيا عن صفوف مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده، في صف 2023.

وقضى دي خيا موسمًا كاملًا دون نادٍ، قبل أن ينضم إلى فيورنتينا في الموسم الماضي.

و خاض دي خيا 545 مباراة مع يونايتد في الفترة من 2011 و2023، ما جعله يحتل المركز السابع في قائمة أفضل اللاعبين على الإطلاق.

جدول مباريات اليوم 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد فيورنتينا دي خيا

