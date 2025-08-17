تقارير: مانشستر يونايتد يناقش عودة دي خيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن احتمالية عودة ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا، إلى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن دي هناك محادثات تجرى بين مانشستر يونايتد ودي خيا، وذلك تمهيدًا لاحتمالية عودته من جديد.

دي خيا يوافق على العودة لمانشستر يونايتد

وأوضح التقرير، أن دي خيا أبدى موافقته على العوة إلى مانشستر يونايتد، ولا يمانع الفكرة على الإطلاق.

وذكر التقرير، أن مانشستر يونايتد علم بوجود بند في عقد دي خيا مع فيورنتينا يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ مالي بسيط.

ويخوض دي خيا موسمه الثاني مع فيورنتينا، حيث انضم إلى الفريق مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

ورحل دي خيا عن صفوف مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده، في صف 2023.

وقضى دي خيا موسمًا كاملًا دون نادٍ، قبل أن ينضم إلى فيورنتينا في الموسم الماضي.

و خاض دي خيا 545 مباراة مع يونايتد في الفترة من 2011 و2023، ما جعله يحتل المركز السابع في قائمة أفضل اللاعبين على الإطلاق.