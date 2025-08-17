المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب متر واحد.. لماذا ألغى الـVAR هدف إيزي في تشيلسي؟ (قانون اللعبة)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:59 م 17/08/2025
كريستال بالاس

الحكم يشرح لقائد كريستال بالاس سبب إلغاء هدف إيزي

استدعى حكام تقنية الفيديو في مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، الحكم دارين إنجلاند، لمراجعة هدف اللاعب إيبيريشي إيزي في مرمى الحارس روبرت سانشيز، ما انتهى بإلغائه، بداعي المخالفة على مارك جويهي، بعد أن ترك مسافة أقل من متر واحد مع الحائط البشري.

ويلتقي تشيلسي وكريستال بالاس، اليوم الأحد، في مباراة جارية على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

إلغاء هدف إيزي في تشيلسي

أحرز إيزي هدفًا من ركلة ثابتة أمام تشيلسي عند حدود الدقيقة 13، بعدما صوب تسديدة صاروخية، لا تصد ولا ترد، رغم أنها اتجهت نحو منتصف مرمى روبرت سانشيز، إذ فاقت قوتها قدرات الحارس الإسباني، لتسكن الشباك.

وبينما كان إيزي يحتفل بهدفه الذي بدا صحيحًا، استدعى الـVAR الحكم دارين إنجلاند لمراجعة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو.

تابع مباراة تشيلسي وكريستال بالاس دقيقة بدقيقة، من هنا

وألغى إنجلاند هدف كريستال بالاس في مرمى تشيلسي، وسط اعتراض أبطال الدرع الخيرية 2025، خاصة أن الإعادات التليفزيونية ركزت على دفع اللاعب مارك جويهي أحد لاعبي أصحاب الأرض، بما لا يستدعي احتساب مخالفة.

قانون الركلات الحرة

وبحسب قانون الركلات الحرة، كما عرفه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، لم يتم إلغاء هدف إيزي في مرمى تشيلسي بسبب مخالفة الدفع على مارك جويهي، بل بسبب متر واحد.

وينص قانون الركلات الحرة على الآتي..

- يجب على لاعبي الفريق المهاجم البقاء على بعد لا يقل عن متر واحد من الحائط البشري إذا كان مكونًا من 3 لاعبين أو أكثر من الفريق المدافع.

- إذا وجد أي لاعب من الفريق المهاجم على بعد أقل من متر واحد من الحائط البشري، أثناء تنفيذ الركلة الحرة، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة لصالح الفريق المدافع.

ويفسر قانون الركلات الحرة إلغاء هدف إيزي، إذ كان جويهي على بعد أقل من متر واحد عن حائط تشيلسي، وليس بسبب ارتكاب مدافع كريستال بالاس مخالفة أخرى، كما بينت الكاميرات التليفزيونية.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي كريستال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg