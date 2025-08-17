استدعى حكام تقنية الفيديو في مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، الحكم دارين إنجلاند، لمراجعة هدف اللاعب إيبيريشي إيزي في مرمى الحارس روبرت سانشيز، ما انتهى بإلغائه، بداعي المخالفة على مارك جويهي، بعد أن ترك مسافة أقل من متر واحد مع الحائط البشري.

ويلتقي تشيلسي وكريستال بالاس، اليوم الأحد، في مباراة جارية على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

إلغاء هدف إيزي في تشيلسي

أحرز إيزي هدفًا من ركلة ثابتة أمام تشيلسي عند حدود الدقيقة 13، بعدما صوب تسديدة صاروخية، لا تصد ولا ترد، رغم أنها اتجهت نحو منتصف مرمى روبرت سانشيز، إذ فاقت قوتها قدرات الحارس الإسباني، لتسكن الشباك.

وبينما كان إيزي يحتفل بهدفه الذي بدا صحيحًا، استدعى الـVAR الحكم دارين إنجلاند لمراجعة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو.

وألغى إنجلاند هدف كريستال بالاس في مرمى تشيلسي، وسط اعتراض أبطال الدرع الخيرية 2025، خاصة أن الإعادات التليفزيونية ركزت على دفع اللاعب مارك جويهي أحد لاعبي أصحاب الأرض، بما لا يستدعي احتساب مخالفة.

قانون الركلات الحرة

وبحسب قانون الركلات الحرة، كما عرفه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، لم يتم إلغاء هدف إيزي في مرمى تشيلسي بسبب مخالفة الدفع على مارك جويهي، بل بسبب متر واحد.

وينص قانون الركلات الحرة على الآتي..

- يجب على لاعبي الفريق المهاجم البقاء على بعد لا يقل عن متر واحد من الحائط البشري إذا كان مكونًا من 3 لاعبين أو أكثر من الفريق المدافع.

- إذا وجد أي لاعب من الفريق المهاجم على بعد أقل من متر واحد من الحائط البشري، أثناء تنفيذ الركلة الحرة، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة لصالح الفريق المدافع.

ويفسر قانون الركلات الحرة إلغاء هدف إيزي، إذ كان جويهي على بعد أقل من متر واحد عن حائط تشيلسي، وليس بسبب ارتكاب مدافع كريستال بالاس مخالفة أخرى، كما بينت الكاميرات التليفزيونية.